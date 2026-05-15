Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Approfittate degli ultimi guizzi di Marte nel segno per dare un tocco diverso alla quotidianità, chiudere con ciò che mai fungerà, sistemare faccende sospese, dare un tocco di originalità al look o all’abitazione e confidare in un miglioramento generale. Vi toccherà sostenere delle spese ma farete anche un acquisto interessante o conveniente. Un buffo personaggio invece vi metterà in imbarazzo. Domenica da trascorrere, condizioni meteo permettendo, all’aria aperta.

TORO: Bella questa Luna che, facendosi nuova il 16 maggio nella vostra costellazione, permetterà, ad una buona fetta di nativi, di chiudere il mese in bellezza, festeggiare degnamente il compleanno e guardare ad un futuro carico di promesse… Ciononostante rimarrete un po’ maluccio per il comportamento di una persona doppiogiochista o dovrete fronteggiare un imprevisto. L’aiutare un’amica in difficoltà vi renderà merito. Visite e regali saranno assai graditi.

GEMELLI: Ed eccola qui una settimana effervescente, convulsa e movimentata, nel corso della quale avrete tante di quelle idee in testa dal non capire neppure voi da dove iniziare a concretizzarle… In ambito affettivo o familiare accadranno cose strane mentre in quello operativo potrebbero subentrare delle opzioni da vagliare… Qualcuno potrebbe mancarvi di rispetto ma, in tal evenienza, non esitate a tagliare i ponti senza ripensamenti. Sabato allegrotto.

CANCRO: Se volete essere capiti dovete uscire dal guscio cancerino e parlare liberamente con chi saprà ascoltarvi visto che i lunghi silenzi portano unicamente sulla strada dei malintesi e poi apprestatevi ad una settimana impegnativa, rigurgitante di incombenze ma anche di affermazioni e tenere emozioni. Qualche rimpianto lambirà chi ha optato per drastiche decisioni mentre, quasi per tutti, il week end scorrerà all’insegna dell’ilarità. Piacevole incontro.

LEONE: Attendere la maturazione degli eventi è l’unica soluzione per contrastare quel sottile senso di vuoto che sporadicamente assale… Se vi capitasse di trattare con degli incompetenti o dei nevrotici, fingete di assecondarli: si calmeranno… Trambusti correlati ad una pratica, una lungaggine burocratica o un movimento di denaro. Tendenza a spaccare tazze, bicchieri, piatti, ecc. Sternuti, manifestazioni allergiche, infiammazioni o sbalzi di pressione.

VERGINE: Nonostante qualche nuvoletta offuschi il cielo non avrete di che lamentarvi a patto di accontentarvi di fare dell’ottimismo un baluardo e soprassedere su tante bassezze umane. Se qualcuno ha sbagliato nei vostri confronti perdonatelo partendo dal presupposto che nessuno è perfetto! Sul lavoro dovrete organizzarvi, finanziariamente sostenere delle spese e privatamente fare il punto di una delicata situazione. Una bella novità vi stupirà!

BILANCIA: Date una spolveratina a quei sogni che, a forza di rimanere in un cassetto, rischiano di ammuffire… Se il passato ha riservato asprezze fatene un bel falò e ricominciate daccapo: gli astri vi aiuteranno in tal impresa e la ruggine della tristezza si scioglierà ai raggi di inedite prospettive… Dialogo e tenerezza riusciranno altresì a scaldare un rapporto tiepido od incerto… Attenti a non far le ore piccole e a non stancarvi: mente e fisico ne risentirebbero.

SCORPIONE: Datevi una smossa, accogliete le giornate primaverili con lo spirito adeguato, sistemate delle faccende impensierenti, gettate nella spazzatura la titubanza e pianificate un fine settimana che vi vedrà sicuramente più giocosi e gaudenti. I liberissimi si concedano qualche dolce follia e gli ammogliati si mettano vicendevolmente d’accordo su di un progetto da avviare insieme. Risoluzione di un problema che angustiava. Lievi indisposizioni o allergopatie.

SAGITTARIO: Sapere ciò che si vuole è la prima regola per vivere bene, compiere scelte intelligenti e non andare in tilt per niente: rammentatelo quantunque la nebbia dell’insicurezza offuscasse la testolina e, se passati attraverso il vaglio di peripezie, vi riscatterete, a patto di non gettare la spugna e lottare per un ideale. Qualcuno aderirà ad una festa o cerimonia altri saranno preoccupati per una faccenda assai delicata. Corrucci per un congiunto e domenica pazzerella.

CAPRICORNO: Con l’opposizione di Giove apparirete nervosetti, scocciati e intronati, ma basteranno un paio di notiziole confortanti a risollevare il morale. Consigliabile usare accortezza in ogni transazione e in ambito amichevole o sentimentale dove basta un fraintendimento ad alimentare un emotivo temporale… Minuto fastidio da tamponare. Se di umore giusto sabato e domenica organizzate un diletto, un viaggetto o una mangiata in allegria. Giunture dolenti.

ACQUARIO: Pari a una pioggia liberatrice, che spazza e deterge, il destino si sta apprestando a levare dalle vostre spalle opprimenti oneri: confidate nei benefici di Marte e Saturno per dare una svolta al tran tran, ottenere dei privilegi, scuotervi di dosso il torpore di amare stagioni e se qualcosa è andato storto non pigliatevela col fato perché un po' di colpa l’avete anche voi che per qualcuno che non lo meritava vi siete prodigati.… Irritazioni a occhi, naso, mucosa gastrica.

PESCI: Constaterete personalmente che di maleducati e presuntuosi il mondo abbonda ma, poiché è sempre meglio fare invidia che pietà, fregatevene altamente e tirate dritti per la vostra viuzza. Oltretutto, pur se lentamente, otterrete ciò per cui avete lottato o alleggerirete un fardello. Fattibili pure dei buffi comunicati e un week end balzano, nonché una buona ripresa per chi ha avuto problemi di salute. Gioie per un evento impensato e conti da far quadrare. Domenica speciale.

E che le stelle illuminino i nostri sogni sino a farli diventare reali….