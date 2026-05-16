Inaugurazione da record al Salone del Libro: superati i 40mila visitatori

Inaugurazione del Salone del Libro da record. Giovedì infatti, giorno del taglio del nastro, sono stati superati i 40.000 visitatori per la prima volta con un incremento del 20% rispetto al giovedì dello scorso anno. "Riscontriamo inoltre - fanno sapere dalla fiera - un trend positivo sugli altri due giorni dei quali non sono ancora disponibili i numeri definitivi, che daremo lunedì".

La Sala Oro ha visto il sold out per tutti gli appuntamenti, il Romance Pop Up è sold out nella giornata di sabato.

Per la prima volta nella storia del Salone del Libro in Auditorium è prevista l’apertura di galleria, coro, platea e palchi per dare a 1.900 persone la possibilità di assistere alla presentazione di un libro. Tra gli eventi più seguiti: Alessandro Barbero, Emmanuel Carrère e Alberto Angela. "Riscontriamo inoltre un’abitudine crescente del pubblico a prenotare gli appuntamenti e a partecipare su più giorni" concludono.