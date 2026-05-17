Visite oculistiche per i più fragili: da settembre appuntamento nel nuovo ambulatorio del Sermig

Visite oculistiche e occhiali per i più bisognosi, negli ambulatori del Sermig. Fino a oggi un appuntamento annuale - le Giornate della Vista che Essilor Luxottica organizza una volta all'anno in varie città d'Italia - diventerà un appuntamento fisso, grazie al nuovo poliambulatorio sociale che nascerà a settembre nel Cortile del Maglio.

I numeri delle Giornate della Vista

Sermig ci metterà gli spazi, la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia la strumentazione. Intanto, negli ultimi quattro anni, la Fondazione ha girato l'Italia offrendo visite ottiche e oculistiche e occhiali da vista a chi ne ha più bisogno. Durante le Giornate della Vista 2025, a Torino, sono stati visitati più di 800 pazienti, che hanno poi ricevuto 773 paia di occhiali. Medici specializzandi delle Molinette visitano adulti e bambini segnalati dalle associazioni del territorio, ma la lista di chi ne avrebbe bisogno è lunga.

"In questi dieci giorni vedremo almeno 600 persone ma ne abbiamo altre 500 in lista d'attesa - ha spiegato Andrea Rendina, Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia - Serve fare di più e per questo stanno ristrutturando questa nuova area: noi abbiamo già previsto che doneremo la strumentazione e quando ci sarà una prescrizione di un occhiale da vista, manderemo i pazienti ai nostri centri ottici dove potranno farsi fare gratuitamente un occhiale da vista".

Scoperte anche malattie più serie

Oltre ai più comuni problemi di vista come miopia e astigmatismo, le visite oculistiche hanno permesso di scovare malattie più serie: "Abbiamo trovato distacchi di retina e glaucomi. A Bologna abbiamo individuato una massa tumorale a una persona che si è dovuto operare entro 24 ore. Alcune patologie della vista sono asintomatiche".

"Non vederci bene produce emarginazione sociale, produce difficoltà lavorative - ha commentato l'assessore alle politiche sociali Jacopo Rosatelli - Il Sermig è uno dei poli della solidarietà che è anche in grado di intercettare le persone che stanno al di fuori dei circuiti del servizio sanitario e questo è strategico. Il nuovo poliambulatorio sociale del Sermig è una scelta importante per la città, perché consolida nel tempo un presidio di prossimità capace di raggiungere chi più difficilmente accede ai percorsi di cura".