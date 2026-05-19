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Cronaca | 19 maggio 2026, 18:26

Tragedia a Bollengo: investita e uccisa una bimba di due anni mentre il padre faceva manovra con l'auto

Il dramma si è verificato in un Comune poco distante da Ivrea. I soccorsi hanno portato la piccola Elodie all'ospedale eporediese, ma non c'è stato nulla da fare

La corsa in ospedale si è rivelata inutile

La corsa in ospedale si è rivelata inutile

Dovevano accompagnarla all'asilo, ma mentre il padre faceva manovra con la sua automobile, ha investito Elodie, la piccola di due anni e l'ha uccisa. Inutile la corsa disperata in ospedale, da parte degli stessi genitori. E' una vera tragedia quella che si è consumata questa mattina a Bollengo, piccolo Comune del Canavese, non distante da Ivrea

Erano da poco passate le 8.30 quando il dramma si è concretizzato all'improvviso. I medici dell'ospedale di Ivrea hanno tentato di rianimare a lungo la bimba, ma non c'è stato nulla da fare.

redazione

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