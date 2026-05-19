Dovevano accompagnarla all'asilo, ma mentre il padre faceva manovra con la sua automobile, ha investito Elodie, la piccola di due anni e l'ha uccisa. Inutile la corsa disperata in ospedale, da parte degli stessi genitori. E' una vera tragedia quella che si è consumata questa mattina a Bollengo, piccolo Comune del Canavese, non distante da Ivrea.
Erano da poco passate le 8.30 quando il dramma si è concretizzato all'improvviso. I medici dell'ospedale di Ivrea hanno tentato di rianimare a lungo la bimba, ma non c'è stato nulla da fare.
In Breve
martedì 19 maggio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cultura e spettacoli
Cronaca | 19 maggio 2026, 18:26
Tragedia a Bollengo: investita e uccisa una bimba di due anni mentre il padre faceva manovra con l'auto
Il dramma si è verificato in un Comune poco distante da Ivrea. I soccorsi hanno portato la piccola Elodie all'ospedale eporediese, ma non c'è stato nulla da fare
Dovevano accompagnarla all'asilo, ma mentre il padre faceva manovra con la sua automobile, ha investito Elodie, la piccola di due anni e l'ha uccisa. Inutile la corsa disperata in ospedale, da parte degli stessi genitori. E' una vera tragedia quella che si è consumata questa mattina a Bollengo, piccolo Comune del Canavese, non distante da Ivrea.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?