Tragedia a Bollengo: investita e uccisa una bimba di due anni mentre il padre faceva manovra con l'auto

Dovevano accompagnarla all'asilo, ma mentre il padre faceva manovra con la sua automobile, ha investito Elodie, la piccola di due anni e l'ha uccisa. Inutile la corsa disperata in ospedale, da parte degli stessi genitori. E' una vera tragedia quella che si è consumata questa mattina a Bollengo, piccolo Comune del Canavese, non distante da Ivrea.



Erano da poco passate le 8.30 quando il dramma si è concretizzato all'improvviso. I medici dell'ospedale di Ivrea hanno tentato di rianimare a lungo la bimba, ma non c'è stato nulla da fare.