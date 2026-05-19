“La Partita della Leggenda”: vecchie glorie del Toro e artisti granata in campo per il Filadelfia

Ritorna anche quest'anno, grazie a Vertigo Spettacoli e al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata “La Partita della Leggenda”, giunta alla terza edizione. L’evento si svolgerà sabato 6 giugno 2026 alle ore 19,30 allo stadio Filadelfia con la partecipazione di ex calciatori del Toro e Artisti e Amici Granata. Presenterà la serata Simona Sorbara.

Come negli anni scorsi, la finalità sarà raccogliere fondi per la realizzazione del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata al Filadelfia.

Per la squadra Ex calciatori del Torino , che avrà come allenatore Giacomo Ferri, scenderanno in campo: Antonino Asta, Massimo Bava, Oscar Brevi, Benito Carbone, Gianluca Comotto, Marco Ferrante, Diego Fuser, Lys Gomis, Daniele Martinelli, Andrea Menghini, Moreno Longo, Giovanni Pasquale, Franco Semioli, Simone Tiribocchi, Rafael Martín Vázquez.

E saranno presenti anche: Enrico Annoni, Silvano Benedetti, Roberto Salvadori, Renato Zaccarelli, Alvise Zago. A supporto della squadra: Clara Mondonico e Tony Vigato.

Nella squadra Artisti e Amici Granata , allenata da Pasquale Bruno, giocheranno: Federico Ariano, Tommaso Baldasso, Matteo Baronetto, Marco Berry, Boosta (Subsonica), Gianluca Branco, Alexander e Kristin Kykky Carrer, Marco Cassini, Marco Cialdella, Dave e Luca (Sensounico), Del Corral, Emiliano (Linea 77), Empi, Eugenio In Via di Gioia, Gianfelice Facchetti, Luca Galtieri, Oskar Giammarinaro (Satatuto), Kronos, Dario Lambarelli (Rimozione), Gino Latino, Wilmer Modat, MR Cigno, Andrea Pavan, Willy Peyote, Piero e Francesco (Senso D’Oppio), Victor, Fabrizio Voghera, Simone Zullo.

Presenti, ma non in campo: Marco Bonetto, Marco Carena, Dj Squalo, Valerio Liboni, Marco e Mauro, Claudio Sterpone, Vincenzo Torrelli, Massimo Wuoz.

Il programma del 6 giugno :

- Ore 19 apertura dei cancelli dello stadio Filadelfia al pubblico.

- ⁠Ore 19,30 filata dei Club granata.

- ⁠Ore 20 inizio della partita (2 tempi da 35 minuti) fra ex calciatori del Torino e Artisti e Amici Granata.

- ⁠Tra primo e secondo tempo consegna del Premio Giancarlo Bonetto a cura dell’Associazione ToroMio e ringraziamenti agli sponsor.

- ⁠Ore 21,30 festa nel cortile del Fila a cura di Radio GRP e DjSet Gino latino con esibizione di alcuni tra i protagonisti della partita.

La Storia non va dimenticata e il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata si prodiga proprio per questo e quindi il Museo del Toro deve trovare dimora nella casa granata: il Filadelfia.

Gli anni passano e questo progetto ha bisogno che i tifosi del Toro, i veri e unici custodi della Storia granata, diano un impulso dove altri mancano ed ecco perché “La Partita della Leggenda” si rivolge al popolo granata che già nelle edizioni precedenti ha partecipato con grande entusiasmo e ha permesso di raccogliere fondi che incrementano un apposito conto corrente che serve da “salvadanaio” per i soldi che saranno utilizzati solo ed esclusivamente quando si edificherà il Museo del Toro al Fila e poi sarà fatta puntuale rendicontazione di ogni centesimo speso.

Attualmente sul conto corrente presso Banca di Caraglio ci sono i proventi delle precedenti edizioni de “La Partita della Leggenda”, quelli di altri eventi e donazioni e il saldo a oggi è di 29.395,43 €. Donazioni che possono essere fatte in qualsiasi momento (IBAN IT37G0843901000000280000542 intestando il bonifico a: Associazione Memoria Storica Granata e scrivendo nella causale: Realizzazione Museo Grande Torino).