Sinfonia di musica e solidarietà per la ricerca sul cancro: protagonista l'orchestra di Grugliasco

Domenica 10 maggio l’Auditorium del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino ha ospitato l’Orchestra Magister Harmoniae, che, diretta dalla violinista Prof.ssa Elena Gallafrio, con l’accompagnamento del coro Parents’ Choir, e l’alternanza delle cantanti soliste Deborah Colangelo e Antonia Piccirillo, ha eseguito un omaggio alla musica da film composta dai più grandi compositori.

“Film Music Concert… per la Ricerca”, un grande evento musicale che ha unito musica e solidarietà: non è la prima volta che questi due sostantivi coesistono in un concerto della Magister Harmoniae, l’orchestra grugliaschese dell’Associazione Musica Insieme APS, e anche in questa occasione l’evento è stato, infatti, dedicato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.

Oltre alle musiche di Hans Zimmer, John Williams, Schifrin, Choen e tanti altri, immancabile è stato l'omaggio a Ennio Morricone, considerato un genio della musica e anche il compositore più influente della storia del cinema italiano. Il concerto è stato interattivo ed ha visto una calda partecipazione dell’intero pubblico presente in sala.

Si ringraziano il Dott. Gianmarco Sala, Direttore Generale della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ETS, il Prof. Francesco Boccalatte, Direttore del Laboratorio Genomica Strutturale del Cancro dell’Istituto di Candiolo ed Eugenio Beconcini, promotore della serata per conto della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Un ringraziamento speciale va, inoltre, proprio al pubblico che ha collaborato alla riuscita dell'evento e che ha permesso di raccogliere più di 5 mila euro da destinare alla ricerca, contribuendo a finanziare progetti innovativi e a migliorare la cura dei pazienti.