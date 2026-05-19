Sport, memoria e fair play: studenti protagonisti del progetto “BianconeroGranata”

Sport e memoria con “BianconeroGranata”: premiati gli studenti torinesi

Si è svolta presso la biblioteca di corso Vercelli 15 la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del progetto “BianconeroGranata”, iniziativa educativa realizzata da Safatletica con il sostegno della Circoscrizione 7.

Il progetto coinvolge gli alunni delle scuole primarie degli istituti comprensivi del territorio e si sviluppa attraverso incontri svolti in orario curricolare, con l’obiettivo di approfondire la storia che ha intrecciato, anche nei momenti più drammatici, le due principali realtà calcistiche torinesi.

Sport e memoria al centro del percorso educativo

Nel corso degli incontri, gli studenti vengono accompagnati in un percorso didattico che unisce materiali audiovisivi, fotografie e momenti di confronto. L’obiettivo è duplice: da un lato mantenere viva la memoria di eventi significativi legati alla storia dello sport, dall’altro valorizzare il ruolo del calcio come strumento educativo e sociale.

Secondo gli organizzatori, il progetto intende ribadire come anche nei passaggi più complessi della storia lo sport possa rappresentare un elemento di coesione, capace di trasmettere valori positivi e offrire strumenti per elaborare momenti di difficoltà.

Il messaggio: rivalità sportiva e rispetto reciproco

Il cuore dell’iniziativa resta il tema del fair play. Il messaggio veicolato agli studenti è quello di una rivalità sportiva sana, accompagnata da rispetto reciproco e capacità di confronto costruttivo.

Il progetto punta inoltre a rafforzare l’idea di una solidarietà sportiva trasversale, dove il calcio diventa occasione di dialogo su valori comuni e non soltanto competizione.

Al termine degli incontri nelle scuole, gli alunni sono stati invitati a rappresentare attraverso un disegno quanto appreso durante il percorso. Le elaborazioni artistiche sono state raccolte in un libretto consegnato poi agli studenti nel corso della premiazione.

Le istituzioni presenti alla premiazione

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, i consiglieri Silvio Sabatino e Ferdinando D’Apice, il presidente di Safatletica Daniele Marco, il rappresentante dell’Associazione Familiari dell’Heysel Fabrizio Landini e il presidente del Museo del Grande Torino, Domenico Beccaria.

Il percorso educativo si inserisce inoltre a ridosso dell’atteso derby cittadino del 24 maggio, occasione che - nelle intenzioni degli organizzatori - diventa ulteriore stimolo per ribadire i valori di rispetto e fair play al centro del progetto.