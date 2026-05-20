La Residenza Valgioie festeggia 10 anni: inaugurata una nuova sala multisensoriale per gli anziani

Lunedì 18 maggio, la Residenza per anziani autosufficienti Valgioie ha celebrato il decennale dalla sua apertura con una speciale festa aperta a Ospiti, parenti e personale. L’evento si è articolato in diversi momenti, partendo con i saluti istituzionali, per poi proseguire con l’inaugurazione della nuova sala multisensoriale della Struttura e un aperitivo con intrattenimento musicale. All’ingresso, anche una piccola mostra fotografica dei momenti più salienti degli ultimi dieci anni per raccontare le principali attività e iniziative, gli scambi intergenerazionali e le relazioni con il territorio.

Il pomeriggio si è aperto con i saluti di Jacopo Rosatelli, assessore a Welfare, Diritti, Pari Opportunità della città di Torino. Intervenuti, a seguire, Massimo Arena, direttore della Residenza Valgioie, e Alessandro Missaglia, Amministratore unico di Silver Age, società che gestisce la Struttura. Premiate le operatrici che lavorano in Residenza dalle sue origini e i tre Ospiti - il signor Domenico e le signore Eleonora e Margherita - che vi risiedono sin dall’apertura. Un dono e un ringraziamento da parte di Silver Age anche a Massimo Arena, che dal 2016 ricopre il ruolo di direttore.

L’evento è stato, inoltre, l’occasione per inaugurare la sala multisensoriale intitolata alla memoria di Maria Maggiora, in segno di gratitudine per la donazione devoluta alla Struttura alcuni anni fa. Dedicata agli Ospiti, la stanza è pensata come un ambiente protetto volto a stimolare i cinque sensi, per mezzo di proiezioni di luci, rilassanti suoni della natura ed elementi tattili, che favoriscono il rilassamento e riducono l’ansia. All'interno della sala, anche un visore per la realtà virtuale, che consentirà agli Ospiti di vivere esperienze immersive oltre i propri limiti e l’immaginazione, con l’obiettivo di stimolarne memoria ed emozioni e incentivare l’interazione. A seguito del taglio del nastro da parte del direttore Massimo Arena, gli Ospiti hanno avuto l’opportunità di testare i benefici della sala per la prima volta, mostrandosi entusiasti.

L'evento si è concluso con un buffet per tutti i partecipanti e il tradizionale taglio della torta, momenti allietati dall'intrattenimento musicale dal vivo del Duo Centomani, il cui repertorio di canzoni italiane ha coinvolto tutti i presenti, che hanno cantato e ballato con la band.

“In questi 10 anni di storia abbiamo collezionato ricordi di splendidi momenti trascorsi insieme, che testimoniano il lavoro di cura e animazione svolto dagli operatori e dagli educatori, oltre che la fiducia riposta dagli Ospiti nei nostri confronti. Negli anni, la Struttura ha infatti accolto numerose persone, che hanno creato insieme a noi una piccola comunità - dichiara Massimo Arena - L’evento si è svolto all’insegna dell’allegria e della convivialità, una celebrazione non solo di un anniversario ma di uno stare bene insieme. Ringrazio tutto il personale coinvolto nella realizzazione della festa, Silver Age, il Comune di Torino e, in particolare, l’assessore Jacopo Rosatelli per la sua presenza e collaborazione”.