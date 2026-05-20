Mens sana in corpore sano? Al dopolavoro della Reale Mutua spunta mamma anatra con 12 cuccioli

Gironzolano ordinati, nel prato tagliato di fresco e nel silenzio del primo pomeriggio quasi estivo. Sono dodici e seguono diligenti la loro mamma che li guida verso l’ombra. Sono gli anatroccoli che sono comparsi in questi giorni al Cral di corso Agnelli, la struttura sportiva della Reale Mutua che tra Santa Rita e Mirafiori ospita campi da Padel, da tennis, da calcio e da pallacanestro, dove si allenano anche i ragazzi delle giovanili del Basket Torino.

La cosa curiosa è che questo particolare isolato, oasi di quiete tra le case del quartiere, sorge a pochi passi dal trambusto di uno dei viali più trafficati di Torino e in una zona piuttosto movimentata.

Chissà come sono finiti qui, questi anatroccoli che attraversano imperturbabili il parco che offre strutture per i giochi dei più piccoli, ma anche zone di ombra. Circondato da mura tutto intorno, non permette certo di spostarsi liberamente, ma a mamma anatra sarà sembrato il luogo ideale per far crescere i suoi, di piccoli. Come si dice: mens sana in corpore sana.

E senza nessuno che ci metta il becco.



