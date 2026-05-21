Torino protagonista della filantropia europea: nel 2027 arriva il Philea Forum

Torino sarà capitale della filantropia europea nel 2027: dal 24 al 27 maggio il Philea Forum si terrà alle Ogr Torino, ospitato e sostenuto dalla Fondazione Crt.

La designazione ufficiale è stata annunciata a Copenaghen, in occasione del Philea Forum 2026, davanti a oltre 800 rappresentanti del mondo della filantropia europea e internazionale. Nel corso dell’evento è avvenuto il passaggio di testimone da Nina Kovsted Helk CEO di Realdania e Henrik Lehmann Andersen CEO di Nordea Fonden a Patrizia Polliotto, Segretario Generale della Fondazione CRT.

Il Philea Forum è l’appuntamento annuale organizzato da Philea – Philanthropy Europe Association, il principale network della filantropia europea, di cui la Fondazione CRT fa parte dal 1998. Philea riunisce oggi 289 organizzazioni provenienti da 36 Paesi, tra cui 38 italiane. Rappresenta un punto di riferimento per l’analisi di dati e trend, per l’apprendimento di metodologie e buone pratiche trasferibili nell’attività delle fondazioni e per l’incontro e la collaborazione tra soggetti filantropici a livello europeo e internazionale.

Il tema dell’edizione 2027 sarà “Democracy”. Torino rappresenta il contesto ideale per questo racconto: città del primo Parlamento e della prima Carta Costituzionale italiana, con forti radici industriali e operaie, la città ha poi attraversato fasi storiche di profondo cambiamento. Oggi si presenta come laboratorio culturale e di dialogo, polo scientifico e tecnologico, spazio di innovazione sociale e destinazione internazionale, capace di reinventarsi senza perdere la propria identità.

“Siamo davvero lieti di sostenere e ospitare, per la prima volta in Italia, a Torino, il Philea Forum 2027. Da sempre la Fondazione CRT lavora con uno sguardo che tiene insieme dimensione locale e orizzonte internazionale, nella convinzione che il dialogo globale possa generare opportunità concrete per i territori - dichiara Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione Crt -. Questo traguardo è il frutto di una collaborazione pluriennale con le reti della filantropia internazionale e rappresenta un’importante occasione per la città, che nel 2027 accoglierà 800 delegati da tutto il mondo. Sarà un momento di confronto di alto livello su strumenti, politiche e buone pratiche, in un contesto particolarmente significativo come quello torinese”.

“Torino è una città che ha saputo reinventarsi continuamente, rimanendo al tempo stesso fedele ai propri valori: un aspetto che riflette pienamente ciò a cui aspira la filantropia. Siamo lieti di portare il Philea Forum in Italia e profondamente grati alla Fondazione CRT per l’impegno e la collaborazione che hanno reso possibile questo risultato. Non vediamo l’ora di accogliere la nostra comunità a Torino nel 2027 per quello che si preannuncia come un appuntamento stimolante e di grande impatto”, ha commentato Delphine Moralis, Chief Executive Officer di Philea.