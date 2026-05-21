Le Vele Alassio 2026: qui ricomincia l'estate!

L’attesa è finita: ad Alassio prende finalmente il via la stagione estiva 2026 del celebre Club, pronta a inaugurare un’estate all’insegna di musica, eleganza e grandi emozioni.
Venerdì 29 maggio — ore 23:00 — MAMACITA
Si parte venerdì dalle ore 23:00 con Mamacita, il format che sta facendo scatenare tutta Italia — e non solo — al ritmo di Reggaeton, Hip Hop,
Trap e Urban. Una notte esplosiva tutta da vivere, dove l’energia prende il controllo e la musica diventa protagonista assoluta. Un evento iconico che non ha bisogno di presentazioni, pronto a trasformare Le Vele in una dancefloor calda, intensa e travolgente, capace di far ballare fino all’ultimo beat.
Promozioni della serata:
- Ticket d'ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00 con consumazione inclusa.
Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Sabato 30 maggio — ore 23:00 — STYLHERTZ
Sabato sera il locale simbolo della nightlife della Riviera ospiterà Stylhertz, l’evento che unisce sound contemporaneo, stile e atmosfere internazionali in una notte tutta da vivere. In consolle, per la prima volta insieme, i nostri due regular guest principali che ci accompagneranno per tutta la stagione: Giovanni Ursoleo e Judici, protagonisti di dj set capaci di far ballare i dancefloor più esclusivi del panorama italiano. “Where Music Meets Style” sarà il filo conduttore dell’opening: un concept che celebra l’incontro tra musica, fashion e intrattenimento in una delle location più iconiche della Riviera ligure.
Promozioni della serata:
- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora
dall'apertura dell'evento.
- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.
Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Lunedì 1° giugno — ore 23:00 — FEELINGS
In occasione del ponte della Festa della Repubblica Italiana, lunedì 1° giugno dalle ore 23:00 andrà in scena la seconda anteprima d’estate di Feelings, il party che promette vibrazioni coinvolgenti e sonorità Afro House e Indie Dance. In consolle torna a Feelings, direttamente dai più prestigiosi club internazionali, il DJ francese Lazare, affiancato dalla DJ Khenya, nata a Cuba e residente a Ibiza, e dalla colonna portante del format, Francis Key. Un mix di energia internazionale e talento consolidato per inaugurare una nuova stagione di emozioni.
Promozioni della serata:
- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora
dall'apertura dell'evento.
- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.
Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
L’opening della summer season di Le Vele Alassio si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio dell’estate, capace di richiamare pubblico da tutta la Riviera e non solo. Un evento pensato per chi ama vivere la notte tra eleganza, divertimento e la migliore selezione musicale del momento.
Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.
È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.
Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!
Le Vele Alassio presents Mamacita - Friday, 29th May 2026
Le Vele Alassio vi aspettano per un'altra notte al ritmo di Mamacita!!
Friday, 29th May 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
MAMACITA
Summer Tour 2026
IN CONSOLLE
MAMACITA Crew
PERFORMERS: Mamacita Dancers
Official Radio Partner Radio 105
Visuals by Bridge Production
DETAILS
- Dress Code: Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-friday-29th-may-2026/231282/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Stylhertz Opening Summer Season 2026 -
Saturday, 30th May 2026
Where music meets style!
Saturday, 30th May 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
We Are Back!
LE VELE ALASSIO
presents
STYLHERTZ
Opening Summer Season 2026
LINE UP
Giovanni Ursoleo
Judici
DETAILS
- Dress Code: Stylish
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Stylish
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-opening-summer-season-2026-saturday-30th-may-2026-1/229892/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Feelings - Monday, 1st June 2026
Come to Feel the Rhythm!
Monday, 1st June 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
FEELINGS
Season Preview
Part 2
LINE UP
Lazare
Khenya
Francis Key
DETAILS
- Dress Code: Elegant & Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Elegante & Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-monday-1st-june-2026/231454/channel/le-vele
Per saperne di più e per prenotare visita:
https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents
INFO & RESERVATIONS
+39 327 97 20 920
+39 328 28 28 721