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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 21 maggio 2026, 15:37

Nichelino, con Luca Bianchini si chiudono gli eventi di Salone Off

Oltre 200 persone e tutto esaurito per la presentazione de "Le ragazze di Tunisi"

Luca Bianchini chiude a Nichelino una edizione da record per la Festa della Lettura

Luca Bianchini chiude a Nichelino una edizione da record per la Festa della Lettura

Iniziata con Davide Mattiello e L'Antifascista Geniale lo scorso 23 di aprile, la Festa del Libro e della Lettura di Nichelino si avvia verso la conclusione, mentre si sono chiusi gli appuntamenti legati al Salone Off, con un evento partecipato e riuscitissimo: oltre 200 persone hanno accompagnato la presentazione de "Le ragazze di Tunisi" di un autore di successo (e Nichelinese di adozione) come Luca Bianchini.

Un mese di appuntamenti e libri

"Grazie per essere tornato ancora una volta a casa nella tua Nichelino per raccontare una storia bellissima che alla fine degli anni 50 ha riguardato tante famiglie italiane", ha dichiarato l'ex assessore alla Cultura Michele Pansini, che ha fatto da presentatore in molti degli eventi ospitati alla bliblioteca Arpino e alla libreria Il Cammello. "Avremmo voluto terminare con un evento all’aperto, ma il meteo non ce l’ha consentito: ora l'appuntamento è per il 2027, al motto di viva i libri, sempre!", ha concluso Pansini.

Massimo De Marzi

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