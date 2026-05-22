Santa Rita, violenta lite tra due donne rivali in amore: una stacca a morsi la falange dell'altra

Una lite tra due donne di 50 anni rivali in amore per lo stesso uomo che degenera e finisce con una delle due senza una falange.

L’episodio si è verificato in zona Santa Rita nella serata di lunedì 18 maggio. Apparentemente i tre si erano dati appuntamento in corso Sebastopoli per chiarirsi, poi l’escalation di violenza. Prima le urla, poi gli spintoni e infine l’aggressione.

La donna ferita a una mano dai morsi della rivale in amore è stata trasportata in ambulanza al Mauriziano. Ha riportato una diagnosi di 40 giorni ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico per tentare di riattaccare la falange strappata. La vittima ha poi sporto denuncia alla Polizia che lei stessa aveva chiamato una volta al Mauriziano.