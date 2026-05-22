Astra Cuneo e FIAP riuniscono il settore: focus sulle misure del Governo per l’autotrasporto

Domani sabato 23 maggio 2026, presso il Dama Hotel di Fossano, si terrà l’Assemblea di Astra Cuneo, organizzata in collaborazione con FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali.

L’evento rappresenterà un importante momento di confronto e approfondimento dedicato al mondo dell’autotrasporto, con particolare attenzione alle difficoltà economiche e operative che il settore sta affrontando in questo periodo.

Alle ore 15.00 circa, è prevista una tavola rotonda dal titolo “Focus Carburanti e Situazione economica nell’autotrasporto”, alla quale prenderanno parte il Presidente FIAP Roberto Scarpa, il Segretario Generale FIAP Alessandro Peron, il Presidente Astra Ercole Fornero, il Vicepresidente Astra Ennio Tonoli e il Segretario Astra Dimitri Nidasio.

Durante l’incontro saranno affrontati temi di grande interesse per gli autotrasportatori, con particolare attenzione alle misure che il Governo intende introdurre per sostenere il settore in una fase economica particolarmente complessa. Si parlerà quindi di caro carburanti, accise e credito d’imposta, approfondendo le possibili manovre e iniziative a supporto della categoria dell’autotrasporto. Un momento di confronto particolarmente significativo anche alla luce dell’incontro istituzionale previsto nella giornata di venerdì tra il Governo e le associazioni di categoria, al quale prenderà parte FIAP con il Segretario Generale Alessandro Peron, presente anche alla tavola rotonda dell’assemblea.

L’assemblea sarà inoltre occasione per l’approvazione del Bilancio 2025 e proseguirà con un momento formativo gratuito dedicato alla crescita personale e professionale sul tema “Gestione del Tempo e Arte del Delegare”, a cura del coach professionista Dr. Luciano Loletti.