Dal karate alla danza, piazzale Rostagno si trasforma in un villaggio dell’inclusione

Un pomeriggio all’insegna dello sport, dell’aggregazione e della partecipazione sociale. Sabato 6 giugno, a partire dalle 14.15, piazzale Rostagno ospiterà un evento promosso dalle realtà sportive, associative e aggregative del territorio con l’obiettivo di avvicinare cittadini e famiglie alla pratica sportiva inclusiva.

L’iniziativa è stata organizzata da Maria Antonietta Floscio, presidente dell’associazione Socrate’ Aps,, che ha ottenuto il patrocinio di Città di Torino e Circoscrizione 3, coinvolgendo (insieme al consigliere della Circoscrizione 3, Valentino Troisi) associazioni, palestre, centri culturali e realtà educative del quartiere, in un programma fatto di conferenze, dimostrazioni pratiche, momenti informativi e attività aperte a tutte le età.

Dimostrazioni, incontri e attività sportive

Nel corso dell’evento si alterneranno dimostrazioni pratiche, momenti divulgativi e incontri con operatori sportivi e sociali. Tra le realtà coinvolte figurano associazioni sportive dedicate a boxe, karate, volley, calcio, danza e allenamento funzionale, oltre a centri aggregativi e culturali del quartiere.

Presenti anche educatori, formatori e animatori sociali impegnati nella promozione del benessere psicofisico e dell’inclusione.

Coinvolti associazioni, oratorio e realtà educative

All’iniziativa prenderanno parte anche i ragazzi dell’oratorio Paradiso insieme a don Giuliano della chiesa Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù. Tra gli ospiti annunciati anche lo speaker e formatore Andrea De Beni, lo sport manager Gero Cipollina e il cantautore Fabrizio Luglio. Qui sotto tutto il calendario: