​"Notte al BoPa": musica, parole e cinema d'impegno civile a Torino nel ricordo della professoressa Erika Carena

Questa sera, venerdì 22 maggio, l'Istituto Bodoni Paravia di via Ponchielli a Torino apre le sue porte alla cittadinanza per la "Notte al BoPa", una serata speciale intitolata "frammenti di pace, visioni di verità".

​L'iniziativa si inserisce nel cuore del contest scolastico "Lasciateci in pace", nato per onorare la memoria di Erika Carena, stimata docente dell'istituto scomparsa lo scorso agosto. Il progetto ha spinto diverse classi a indagare il concetto di pace a tutto tondo — dall'assenza di conflitti alla sostenibilità ambientale, fino alla dimensiona interiore — attraverso la produzione di lavori audiovisivi, grafici e fotografici.

La serata di oggi rappresenta una tappa fondamentale di questo percorso, che culminerà il 28 maggio con le premiazioni ufficiali all'interno della rassegna annuale "Giovani Sguardi", organizzata nella settimana dedicata ai musei scolastici (l'istituto vanta infatti un proprio spazio storico incentrato sulla storia della fotografia, visitabile per l'occasione).

​Il programma culturale della serata prevede due momenti di grande intensità e impegno civile. Si comincia alle ore 18:30 con lo spettacolo di musica e parole "Ma chi la fa la guerra? (Istruzioni per salvare il mondo)", ideato e interpretato da Massimiliano Carrino alla voce e chitarra. Successivamente, alle ore 20:45, spazio al cinema con la proiezione esclusiva del docufilm "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo". La pellicola, diretta da Simone Manetti, scritta da Emanuele Cava e Matteo Billi, offre un racconto intenso e necessario, fondamentale per mantenere viva la memoria e l'attenzione su una delle vicende più dolorose e significative degli ultimi anni.

​L'appuntamento è in via Ponchielli e l'ingresso a tutte le iniziative è gratuito fino a esaurimento posti.