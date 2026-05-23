Esito drammatico, questo pomeriggio a Moncalieri, a seguito di un incidente che si è verificato lungo la soprelevata che conduce alla tangenziale e alle autostrade. Per cause e dinamica ancora da accertare, lo schianto ha visto coinvolta anche uno scooter sul quale stava viaggiando un ragazzo di 21 anni.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Azienda Zero, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare ed è morto sul posto. Ci sono ripercussioni sul traffico, ma la carreggiata è rimasta aperta al traffico.
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Cronaca | 23 maggio 2026, 17:36
Drammatico incidente sulla soprelevata di Moncalieri: muore un motociclista di 21 anni
Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma per il giovane non c'è stato più nulla da fare
Esito drammatico, questo pomeriggio a Moncalieri, a seguito di un incidente che si è verificato lungo la soprelevata che conduce alla tangenziale e alle autostrade. Per cause e dinamica ancora da accertare, lo schianto ha visto coinvolta anche uno scooter sul quale stava viaggiando un ragazzo di 21 anni.
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