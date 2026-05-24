Ambiente da tutelare, cittadini e volontari raccolgono 15 chili di rifiuti in Piazza Carducci

Una giornata di partecipazione civica e cura condivisa degli spazi pubblici ha coinvolto ieri cittadini, volontari e realtà del territorio in Piazza Carducci, dove i volontari di Torino hanno preso parte al Retake Day 2026 - la mobilitazione nazionale promossa da Retake che nel weekend ha unito decine di città italiane nel segno della tutela dei beni comuni.

Sabato 23 maggio i partecipanti si sono ritrovati nel cuore del quartiere per un intervento di cura urbana dedicato alla valorizzazione di Piazza Carducci, importante punto di collegamento tra il sistema metropolitano e la Città della Salute, frequentato ogni giorno da cittadini, studenti e lavoratori.

Nel corso dell’iniziativa, che ha visto una significativa partecipazione di volontari, sono stati raccolti e smaltiti complessivamente 15 kg di rifiuti abbandonati nell’area della piazza. Un risultato che conferma da un lato la necessità di una maggiore attenzione verso gli spazi pubblici, dall’altro il valore concreto dell’impegno civico e della partecipazione attiva dei cittadini.

Il Retake Day rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per la rete Retake: una mobilitazione diffusa che mette al centro non soltanto la cura materiale dei luoghi, ma anche la costruzione di relazioni, comunità e senso di appartenenza. Anche l’iniziativa torinese ha dimostrato come la partecipazione attiva dei cittadini possa contribuire concretamente a rendere più vivibili e accoglienti gli spazi urbani.

“Ogni intervento contribuisce a costruire comunità più consapevoli e luoghi più vivibili”, dichiara il presidente di Retake Fabrizio Milone. “La partecipazione dei cittadini a iniziative come quella di Torino dimostra quanto sia importante promuovere una cultura della responsabilità condivisa e della cura del territorio”.