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Cronaca | 24 maggio 2026, 15:10

Incendio nel quartiere di Barriera di Milano: la colonna di fumo si vede a grande distanza [FOTO]

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza

E' scattato proprio in questi minuti l'allarme per un incendio che si è verificato nella zona del quartiere Barriera di Milano. Ancora ignote le cause e la dinamica che hanno portato all'origine delle fiamme, ma sul posto è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza e domare il rogo nella zona di via Pacini, non molto distante da via Monteverdi.

La colonna di fumo nero si è alzata in maniera imponente ed è visibile anche a grande distanza. Tante le segnalazioni  che stanno arrivando proprio in questi minuti.

Incendio nel quartiere Aurora di Torino

Incendio nel quartiere Aurora di Torino

Incendio nel quartiere Aurora di Torino

Incendio nel quartiere Aurora di Torino

Incendio nel quartiere Aurora di Torino

Incendio nel quartiere Aurora di Torino

redazione

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