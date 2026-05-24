Incendio nel quartiere di Barriera di Milano: la colonna di fumo si vede a grande distanza [FOTO]

E' scattato proprio in questi minuti l'allarme per un incendio che si è verificato nella zona del quartiere Barriera di Milano. Ancora ignote le cause e la dinamica che hanno portato all'origine delle fiamme, ma sul posto è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza e domare il rogo nella zona di via Pacini, non molto distante da via Monteverdi.



La colonna di fumo nero si è alzata in maniera imponente ed è visibile anche a grande distanza. Tante le segnalazioni che stanno arrivando proprio in questi minuti.