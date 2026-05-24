"Mi hanno aggredito". Paura in corso Regina Margherita, un uomo viene portato al Giovanni Bosco in codice rosso

Un uomo è stato soccorso intorno alle 11.30 di questa mattina in corso Regina Margherita, all'angolo con corso Lecce, quasi all'altezza della caserma dei vigili del fuoco. I sanitari del 118 di Azienza Zero sono intervenuti per soccorrere un uomo in strada, ferito.



Secondo il suo racconto, l'uomo sarebbe stato vittima di un'aggressione, ma le indagini stanno proseguendo proprio in queste ore per verificarne l'attendibilità. Le sue condizioni tuttavia risultano gravi e il ferito è stato trasportato in ambulanza al Giovanni Bosco, in codice rosso. Non è in pericolo di vita e potrebbe esser dimesso già in serata. La vittima, presumibilmente sudamericano, deve essere ancora ascoltata dai carabinieri impegnati nelle indagini.