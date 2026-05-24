Schianto tra due auto a Givoletto, coinvolta un'intera famiglia con due bambini. Sei feriti in tutto, portati in ospedale

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi a Givoletto. Non erano ancora le 13 quando due vetture, per cause e dinamica ancora da accertare, sono arrivate a scontrarsi. Su una delle due auto viaggiava una famiglia: padre, madre e due bambini. Sono stati tutti portati all'ospedale di Rivoli in ambulanza dal personale del 118 di Azienda Zero.



In condizioni più gravi, invece, i due occupanti dell'altra vettura: sono stati soccorsi dall'equipe del servizio regionale di elisoccorso e trasportati al CTO.