Grave incidente nella tarda mattinata di oggi a Givoletto. Non erano ancora le 13 quando due vetture, per cause e dinamica ancora da accertare, sono arrivate a scontrarsi. Su una delle due auto viaggiava una famiglia: padre, madre e due bambini. Sono stati tutti portati all'ospedale di Rivoli in ambulanza dal personale del 118 di Azienda Zero.
In condizioni più gravi, invece, i due occupanti dell'altra vettura: sono stati soccorsi dall'equipe del servizio regionale di elisoccorso e trasportati al CTO.
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Cronaca | 24 maggio 2026, 14:04
Schianto tra due auto a Givoletto, coinvolta un'intera famiglia con due bambini. Sei feriti in tutto, portati in ospedale
I due occupanti dell'altra vettura hanno riportato le conseguenze più gravi e sono stati portati in elicottero al Cto
Grave incidente nella tarda mattinata di oggi a Givoletto. Non erano ancora le 13 quando due vetture, per cause e dinamica ancora da accertare, sono arrivate a scontrarsi. Su una delle due auto viaggiava una famiglia: padre, madre e due bambini. Sono stati tutti portati all'ospedale di Rivoli in ambulanza dal personale del 118 di Azienda Zero.
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