Spacciava nella zona della Torino "bene": arretato un 26enne con un chilo di droga

La Polizia di Stato ha arrestato un 26enne italiano con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente. Durante l’attività di controllo del territorio, infatti, gli agenti delle Volanti hanno notato in corso Re Umberto angolo via Tirreno un uomo di giovane età che, alla vista degli operatori, ha affrettato il passo. Fermato per un controllo, il soggetto si è mostrato insofferente, sostenendo che rischiava di perdere la coincidenza del pullman.

Nello zaino del ragazzo i poliziotti hanno trovato una busta termosaldata contenente mezzo chilo di marijuana. Nel corso della perquisizione domiciliare, poi, hanno rinvenuto un’altra busta simile, già aperta e contenente oltre 200 grammi della stessa sostanza. All’interno di un mobile, inoltre, gli agenti hanno trovato anche due panetti di hashish. Altri frammenti della stessa sostanza e residui di marijuana erano conservati in frigorifero e in diversi contenitori. Complessivamente è stato sequestrato quasi un chilo di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 600 euro in denaro contante, ritenuto probabile provento dell’attività illecita di spaccio.