Festa dei vicini, Lo Russo e la sua giunta celebrano la condivisione nei quartieri di Torino [FOTO]

Una giornata quasi estiva ha accompagnato Torino nella celebrazione della ventesima edizione della Festa dei Vicini: un evento scandito dal programma di appuntamenti diffuso in tutta la città e, novità di quest’anno, una giornata speciale dedicata ai nuovi cittadini. Promossa dalla Città di Torino insieme all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, la Festa dei Vicini si inserisce nella Giornata Europea dei Vicini, nata a Parigi nel 1999 e oggi diffusa in numerose città europee con l’obiettivo di promuovere relazioni di prossimità, inclusione sociale e senso di comunità. Torino aderisce all’iniziativa dal 2006 e coinvolge ogni anno associazioni, cooperative sociali, complessi ATC, Case del Quartiere, scuole, gruppi informali, comitati di quartiere e centri di aggregazione, che organizzano momenti conviviali e attività aperte al vicinato per rafforzare i legami sociali nei territori.

Questa edizione ha contato ben 97 feste nei quartieri torinesi, tra cortili, piazze, giardini, case del quartiere, scuole e spazi di comunità, con circa 8mila partecipanti attesi. “Lo spirito con cui questa festa è nata – spiega il sindaco Lo Russo – è di contrastare la solitudine che troppo spesso caratterizza le grandi città, favorendo lo scambio, l’inclusione, il senso di comunità".

La Festa dei Vicini quest’anno assume anche un significato simbolico particolare grazie al collegamento con il percorso di candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033. Il riferimento all’Europa e al valore della cultura come strumento di partecipazione e coesione sociale sarà infatti il filo conduttore di molte delle iniziative previste durante il fine settimana. Tra le iniziative, ci sarà la distribuzione gratuita di tovagliette dedicate ai momenti conviviali delle feste con un QR code attraverso il quale i partecipanti potranno contribuire simbolicamente alla “ricetta” della candidatura europea, indicando il proprio ingrediente segreto per la città del futuro.



Il programma ha visto, nella giornata di ieri, il sindaco Stefano Lo Russo partecipare alle feste organizzate in borgo Campidoglio e ai giardini Terraneo, dove è andata anche l'assessora Chiara Foglietta. Entrambi, poi, sono andati in piazza Astengo. Nella giornata di oggi, invece, il primo cittadino partecipa alle feste in piazza Risorgimento, via Fabrizi, al condominio ATC di via Como e corso Novara, ai giardini Anglesio e in piazza Benefica. L'assessora Carlotta Salerno sarà in via Agliè e via Masserano, mentre ieri ha partecipato alla Eduteca di corso Cadore, alla scuola Tommaseo e all'Ic Baricco. L'assessore Jacopo Rosatelli ha invece presenziato in via Fagnano e in piazza Risorgimento.