Il Colosseo celebra i talenti del futuro: il Galà dei Get presenta 130 giovani artisti

Il Teatro Colosseo si prepara ad accendere i riflettori sui giovani talenti: giovedì 28 maggio alle 20.30 va in scena il Galà dei Germana Erba’s Talents (G.E.T.), l’evento che ogni anno porta sul palco l’energia, la tecnica e la creatività dei giovani performer del Liceo Germana Erba – Coreutico e Teatrale.

Un appuntamento che è ormai diventato un punto fermo della stagione, capace di trasformare il palcoscenico in una vetrina sulle arti performative del futuro. Quest’anno, a rendere la serata ancora più speciale, sarà la presenza di Giulio Base, attore, regista e sceneggiatore torinese, ma soprattutto direttore artistico dle Torino Film Festival, a cui verrà conferito il Premio Gian Mesturino.

Danza, musical e teatro

Sul palco del Colosseo saliranno 130 giovani artisti, impegnati in un mosaico di quadri che attraversano generi e linguaggi: dalla danza classica alla contemporanea, dalla prosa ai grandi musical.

Il programma spazia dalla danza classica con passi a due e coreografie d’insieme, tra cui Il Ballo dei Cadetti su musiche di Johann Strauss, alle creazioni contemporanee come Somewhere in Between su musiche di Vivaldi, ai musical più amati, da Peter Pan a Mary Poppins (con Cancaminì e Step in Time), Aladdin, West Side Story e The Greatest Showman, alla prosa, con estratti da Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, Il gatto e il diavolo di James Joyce, L’Attimo fuggente e naturalmente Shakespeare.

Non mancheranno i nuovi cori plenari, tra i momenti più attesi del Galà. A firmare lo spettacolo è il team di docenti, coreografi e registi del Liceo: Niurka Naranjo De Saà, Gianni Mancini, Laura Boltri, Laura Fonte, Silvia Iannoli, Isabella Legato, Andrea Beltramo, Stefano Fiorillo, Elia Tedesco, con i vocal coach Simone Gullì e Gabriele Bolletta, Presidente della Fondazione Germana Erba. Il coordinamento è affidato a Girolamo Angione, direttore artistico del Liceo.

Formare nuove generazioni

Il Galà G.E.T. è anche l’occasione per raccontare la storia di una scuola che, negli anni, ha saputo diventare un punto di riferimento nazionale nella formazione artistica. Il Liceo Germana Erba ha infatti dato vita a un vero e proprio network internazionale di ex allievi, oltre 800 diplomati che oggi lavorano nel mondo dello spettacolo o in altri settori, portando con sé il patrimonio culturale e umano del progetto G.E.T., ideato da Irene Mesturino.

Il Premio Gian Mesturino a Giulio Base

La serata sarà impreziosita dalla consegna del Premio Gian Mesturino, riconoscimento dedicato a una figura che ha segnato la storia del teatro torinese e della formazione artistica. Il premio 2026 va a Giulio Base, torinese, cresciuto nel percorso formativo di Germana e Gian Mesturino, oggi tra i nomi più versatili del panorama cinematografico e televisivo italiano, che dal 2024 è direttore artistico del Torino Film Festival.

Borse di studio

L'evento ha anche una forte valenza sociale: l’intero incasso sarà destinato alle borse di studio per gli allievi meritevoli, per sostenere concretamente chi sogna una carriera nelle arti performative. Un progetto portato avanti da Irene Mesturino, nel solco della visione di Germana Erba, che ha sempre lottato per rendere accessibile la formazione artistica.

Informazioni

Galà G.E.T.

Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71

Giovedì 28 ottobre, ore 20.30

Info tel. 0116698034 / 0116505195

Sito web www.teatrocolosseo.it