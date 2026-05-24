Elezioni, nel Torinese 24 Comuni al voto tra oggi e domani

Oggi e domani, domenica 24 e lunedì 25 maggio, sono in programma le elezioni amministrative in 79 comuni piemontesi: tra questi, nessun capoluogo di provincia. Tre i comuni del Torinese con più di 15 mila abitanti chiamati alle urne: Moncalieri, Venaria e Alpignano: se nessun candidato sindaco supererà la soglia 50%, si andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno prossimi.

23 i comuni al voto nel Torinese

Si potrà votare dalle 7 alle 23 di domenica e poi dalle 7 alle 15 di lunedì, quindi inizierà lo spoglio delle schede. Nella provincia di Torino si voterà anche in altri 20 comuni: Baldissero Canavese, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Givoletto, Isolabella, Montalenghe, Monteu da Po, Novalesa, Osasio, Parella, Rivalba, Samone, San Giusto Canavese, Sestriere, Torre Canavese, Valperga, Venaus, Virle Piemonte e Vistrorio. Trattandosi tutte di realtà sotto i 15 mila abitanti, qui il sindaco verrà eletto subito, con ballottaggio solo nel caso in cui due candidati dovessero aver ottenuto lo stesso identico numero di voti.

Moncalieri, inizia il dopo Montagna

Nella città del Proclama, la più grande del Torinese ad andare al voto, si sceglie l'erede di Paolo Montagna, che lascia dopo due mandati. Sono quattro i candidati sindaci in lizza: Lorenzo Mauro (espressione del centrosinistra), Maurizio Fontana (voluto dal centrodestra), Arturo Calligaro (scelto da L'Altra Destra) e Salvatore Moschetto, presentato dalla lista Democrazia Sovrana Popolare (che fa riferimento a Marco Rizzo).

A Venaria Giulivi a caccia del bis

A Venaria il primo cittadino uscente, Fabio Giulivi, sostenuto dal centrodestra, cerca la riconferma, dopo la vittoria del settembre 2020. Tre gli avversari: il campo largo (Pd, sinistra e M5S) punta su Mirco Repetto, che si avvarrà anche del supporto di due liste civiche, l'ex grillino Andrea Accorsi sarà il rappresentante di una coalizione civica al di fuori dei due poli classici, mentre Domenico Martelli verrà candidato da Partito comunista italiano e Rifondazione comunista nella lista ‘Venaria rossa.

Alpignano, una poltrona per quattro

Qui il sindaco uscente è Steven Palmieri, che avrà il sostegno del centrosinistra, del Movimento 5 Stelle e di quattro liste civiche nel tentativo di fare il bis. Roberto Canola, figura del mondo ecologista, sarà un altro candidato dell'area della sinistra, visto che accanto ad una lista locale potrà contare sul supporto di Alleanza verdi e sinistra. In corsa anche l'ex sindaco Andrea Oliva, già a capo dell'opposizione in Consiglio comunale, che è sostenuto dal centrodestra: Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. E poi c'è Marco Nuzzo, che riporta sulla scena di Alpignano il simbolo della Democrazia Cristiana.