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Sport | 24 maggio 2026, 13:39

Volley A2/F: la terza banda della Monviso Volley è Bianca Bucciarelli

Farà reparto con Enneking, Pistolesi e Bosso, che deve ancora essere annunciata

Volley A2/F: la terza banda della Monviso Volley è Bianca Bucciarelli

Classe 2001, 185 centimetri, nata in provincia di Monza Brianza, Bianca Bucciarelli è la terza schiacciatrice del roster della Monviso Volley.
Nel 2024-2025 ha disputato l’A1 con Talmassons e la scorsa stagione la A2 con Clerici Auto Concorezzo. Farà reparto con Aurora Pistolesi, Alyssa Enneking e Francesca Bosso (che deve ancora essere annunciata).

“Sono stata convinta sin da subito dalla proposta di Monviso Volley perché so che è una società seria, professionale ma soprattutto ambiziosa a raggiungere grandi obbiettivi, cosa che rispecchia molto la mia personalità. Ciò che mi motiva è condividere questa ambizione con la squadra per crescere individualmente ma soprattutto come gruppo, così da poter ambire agli obiettivi più alti possibili, come la società ha già dimostrato in passato” è il commento della nuova banda.

Redazione

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