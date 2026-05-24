Volley A2/F: la terza banda della Monviso Volley è Bianca Bucciarelli

Classe 2001, 185 centimetri, nata in provincia di Monza Brianza, Bianca Bucciarelli è la terza schiacciatrice del roster della Monviso Volley.

Nel 2024-2025 ha disputato l’A1 con Talmassons e la scorsa stagione la A2 con Clerici Auto Concorezzo. Farà reparto con Aurora Pistolesi, Alyssa Enneking e Francesca Bosso (che deve ancora essere annunciata).

“Sono stata convinta sin da subito dalla proposta di Monviso Volley perché so che è una società seria, professionale ma soprattutto ambiziosa a raggiungere grandi obbiettivi, cosa che rispecchia molto la mia personalità. Ciò che mi motiva è condividere questa ambizione con la squadra per crescere individualmente ma soprattutto come gruppo, così da poter ambire agli obiettivi più alti possibili, come la società ha già dimostrato in passato” è il commento della nuova banda.