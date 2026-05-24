Parcheggi vietati nei giorni delle partite, scoppia la polemica in zona Caio Mario

Via Rignon torna al centro delle segnalazioni per i divieti di sosta attivati in occasione delle partite allo stadio Olimpico e all’Inalpi Arena. La strada, da anni inserita nel dispositivo di gestione dei flussi delle tifoserie ospiti, viene infatti liberata dalle auto dei residenti nei giorni degli eventi sportivi. E chi lascia il mezzo si becca una multa.
“Via Rignon vuota ma vietata ai residenti”
Secondo quanto riportato dai consiglieri del M5s della Circoscrizione 2, Juri Bossuto e Rita Grimaudo, via Rignon risulta interessata da divieti di sosta in occasione delle partite, ma da circa due anni non si registrerebbe in modo sistematico la presenza di autobus delle tifoserie nell’area.
Da qui la richiesta di chiarimenti sull’opportunità di mantenere il dispositivo, che obbliga i residenti a spostare le auto senza un riscontro evidente dell’utilizzo degli stalli riservati. Tra le proposte avanzate anche quella di individuare una collocazione alternativa per l’area bus.
La risposta: “Via Rignon funzionale alla sicurezza”
A fare chiarezza è l’assessore alla Sicurezza di Palazzo Civico, Marco Porcedda, che spiega come via Rignon rientri nel perimetro operativo della gestione eventi, "anche se non è inserita in un’ordinanza stabile ma attivata di volta in volta".
Le misure vengono disposte dalla Questura in sede di Gruppo Operativo Sicurezza, che valuta nei giorni precedenti alle partite le necessità di ordine pubblico. Secondo quanto spiegato dal Comune, via Rignon viene considerata area utile alla gestione dei pullman delle tifoserie ospiti in quanto situata ai margini del parcheggio Gtt di piazzale Caio Mario.
Gli spazi vengono mantenuti liberi per consentire le manovre dei bus, anche articolati, e per garantire le operazioni di salita e discesa dei tifosi in condizioni di sicurezza, oltre al successivo trasferimento verso lo stadio.
Nessuna alternativa al momento
Allo stato attuale, tuttavia, non esistono soluzioni alternative in grado di garantire la stessa gestione dei flussi e le condizioni richieste per la sicurezza pubblica durante le partite. Per questo motivo, via Rignon continua a essere inclusa nelle aree soggette a divieto di sosta nei giorni di evento sportivo.