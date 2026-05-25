La fantasia e i colori dei bambini ricordano la storica maestra di montagna

Amava il suo lavoro di maestra di montagna e la pittura, nelle sue varie forme, dalle cartoline d’auguri fatte a mano alle decorazioni di oggetti. Da oggi i colori di un murale ricordano la memoria di Rosina Gambino Gardiol, scomparsa qualche settimana fa a 97 anni. L’opera è stata realizzata dagli alunni della Primaria di Pomaretto, sul muro del loro cortile, con l’aiuto dell’artista Pepe Gaka, all’interno di un progetto che sta colorando il paese della Val Germanasca.

La maestra Rosina è nata nel 1928 a Valona in Albania, nel 1943 lascia la sua terra e arriva a Perosa Argentina. Nel Pinerolese inizia la sua attività di maestra di montagna, in particolar modo nella sua Pomaretto, che ha riconosciuto il suo impegno, anni fa, assegnandole il riconoscimento di ‘Pomarina dell’anno’.

“L’idea di dedicarle il murale è partita dalle insegnanti” spiega il sindaco Danilo Breusa. L’opera ha coinvolto tutti gli alunni della Primaria: “Verso febbraio, li ho incontrati e ho chiesto loro di realizzare un disegno con almeno un elemento naturale – racconta l’artista –. Ho chiesto che pensassero alla natura della vallata, dalle vigne agli animali, non limitandosi alle mucche, ma anche agli uccelli”. Una volta raccolte le opere, Pepe Gaka le ha scannerizzate e poi ha preso almeno un elemento per ciascuna per realizzare un murale di circa 35 metri lineari, in cui non manca la maestra Rosina che dipinge.

“Io ho realizzato lo schizzo sul muro, poi abbiamo diviso in ragazzi in gruppi, da massimo 5-6, con un insegnante che li seguiva – spiega –, ho chiesto loro di colorarne una parte, in un’ora a gruppo di lavoro. Ho lasciato libertà, ma li ho invitati ad attenersi il più possibile alla realtà. Per esempio non fare troppe mucche viola”.

Il risultato è poi stato rifinito dall’artista, che ha dato una seconda mano di colore su buona parte del murale.