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Attualità | 25 maggio 2026, 11:07

Fine maggio che sembra luglio. Provincia di Torino stretta nella morsa del caldo: mercoledì previste massime a 34°C

Possibile un leggero calo delle temperature da giovedì, ma le temperature resteranno sempre sopra la media del periodo

Immagine d'archivio

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I prossimi tre giorni rappresenteranno la fase clou di questa prima ondata di caldo, con disagio bioclimatico elevato. Da giovedì ci sarà una lieve flessione, ma le temperature saranno comunque ancora su valori più da luglio che da maggio.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi lunedì 25 a mercoledì 27 maggio

Il cielo sarà nelle classiche condizioni estive: sereno o poco nuvoloso al mattino e nubi cumuliformi sui rilievi al pomeriggio, con possibili annessi locali rovesci o deboli temporali. 

Temperature ben oltre le medie del periodo, con massime che saranno diffusamente oltre i 30/32 °C, e picchi di 33/34 °C mercoledì, nella fase più intensa dell'ondata di caldo.  Sarà comunque l'umidità elevata a far percepire più caldo. Minime tropicali e ben oltre i 20 °C con punte di 22/23 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili e a regime di brezza. Questo consentirà l'accumulo di inquinanti che renderanno bassa la qualità dell'aria. Qualche refolo in più mercoledì, quando aria leggermente più fresca entrerà da est.

Da giovedì 28 maggio

L'anticiclone continuerà a dominare sull'Europa centro-occidentale, anche se sarà leggermente meno intenso di questi giorni. Per cui non ci attendiamo variazioni di rilievo, se non un leggero calo delle temperature (sempre ben al di sopra delle medie) e instabilità pomeridiana un po' più marcata sui rilievi. Questa situazione potrebbe proseguire piuttosto a lungo.

Previsioni Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino 

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