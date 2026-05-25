 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 25 maggio 2026, 10:45

Allo sPAZIO211, l'ultima tappa del tour di Suoni dal Futuro

Dal 28 al 30 maggio

In foto, Dirty Noise

In foto, Dirty Noise

Germi, luogo di contaminazione musicale fondato da Manuel Agnelli, porta i suoi Suoni del Futuro anche a Torino. 

Allo sPAZIO211 arriva la rassegna pensata dopo la prima esperienza di Germi a Milano. Un laboratorio “in cui i giovani possano sbagliare e crescere” come lo definisce lo stesso Agnelli. 

Un progetto triennale in collaborazione con la SIAE che partirà da Milano il 10 aprile da Germi e vedrà la tappa conclusiva proprio a Torino dal 28 al 30 maggio allo sPAZIO211

La prima sessione di SUONI DAL FUTURO Live Tour 2026 vedrà protagonisti Dirty Noise, Dlemma, Grida, Kahlumet, Mars on Suicide e Wayloz.
 

ch. ga.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium