Allo sPAZIO211, l'ultima tappa del tour di Suoni dal Futuro

Germi, luogo di contaminazione musicale fondato da Manuel Agnelli, porta i suoi Suoni del Futuro anche a Torino.
Allo sPAZIO211 arriva la rassegna pensata dopo la prima esperienza di Germi a Milano. Un laboratorio “in cui i giovani possano sbagliare e crescere” come lo definisce lo stesso Agnelli.
Un progetto triennale in collaborazione con la SIAE che partirà da Milano il 10 aprile da Germi e vedrà la tappa conclusiva proprio a Torino dal 28 al 30 maggio allo sPAZIO211.
La prima sessione di SUONI DAL FUTURO Live Tour 2026 vedrà protagonisti Dirty Noise, Dlemma, Grida, Kahlumet, Mars on Suicide e Wayloz.