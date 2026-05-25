Patologie ortopediche: diagnosi precoce e approcci terapeutici moderni

Le patologie dell’apparato muscolo-scheletrico rappresentano una delle principali cause di dolore cronico e limitazione funzionale nella popolazione adulta.

Artrosi, lesioni legamentose, tendinopatie e degenerazioni vertebrali possono compromettere significativamente la qualità della vita, riducendo autonomia e capacità motoria, spiega il Dott. Gian Paolo Ferrero Regis – Specialista in Ortopedia e Traumatologia e Direttore Sanitario del Poliambulatorio MediSAT.

Una valutazione ortopedica accurata consente di identificare precocemente alterazioni articolari e biomeccaniche, evitando l’evoluzione della patologia verso quadri clinici più complessi.

L’approccio diagnostico integra:

esame clinico specialistico;

radiografia digitale;

risonanza magnetica articolare;

TAC ad alta definizione;

ecografia muscolo-tendinea

La correlazione tra imaging e sintomatologia clinica permette di definire il trattamento più appropriato per ogni paziente.

L’evoluzione tecnologica ha trasformato la chirurgia ortopedica attraverso procedure sempre meno invasive. L’artroscopia consente il trattamento di numerose patologie di ginocchio, spalla e caviglia mediante accessi millimetrici, riducendo trauma chirurgico, dolore post-operatorio e tempi di recupero.

Anche la chirurgia protesica di anca e ginocchio beneficia oggi di sistemi di navigazione computerizzata e robotica chirurgica, che migliorano precisione implantare e allineamento biomeccanico.

Le terapie biologiche spiega lo Specialista rappresentano uno dei settori più innovativi della moderna ortopedia. L’utilizzo di PRP (Plasma Ricco di Piastrine), cellule mesenchimali e infiltrazioni eco-guidate trova applicazione nel trattamento di:

tendinopatie croniche;

lesioni cartilaginee;

artrosi iniziale;

patologie muscolari sportive.

L’obiettivo è stimolare i processi riparativi tissutali e rallentare la progressione degenerativa articolare.

Il percorso terapeutico ortopedico non termina con il trattamento chirurgico o infiltrativo. La riabilitazione personalizzata riveste un ruolo centrale nel recupero funzionale, attraverso protocolli mirati di fisioterapia, rinforzo muscolare e rieducazione propriocettiva.

L’Ortopedia contemporanea si orienta sempre più verso trattamenti personalizzati, mini-invasivi e biologicamente integrati. Diagnosi precoce, tecnologie avanzate e riabilitazione specialistica rappresentano oggi gli elementi fondamentali per una gestione efficace delle patologie muscolo-scheletriche.











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