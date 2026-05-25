Moncalieri, Lorenzo Mauro verso una vittoria trionfale: sarà lui l'erede di Paolo Montagna [VIDEO]

Moncalieri si conferma un baluardo del centrosinistra. Pur con una affluenza in netto calo rispetto al 2020, la città del Proclama ancora una volta non avrà bisogno di ricorrere al ballottaggio per scegliere il sindaco. L'eredità di Paolo Montagna (che ha lasciato dopo due mandati) sarà raccolta dal suo portavoce, Lorenzo Mauro, che sta viaggiando verso una trionfale vittoria.

Nettamente in testa fin dai primi dati

I primi dati, per quanto parziali, segnalano il candidato sindaco del centrosinistra avanti con oltre il 65% delle preferenze, lasciando le briciole ai tre competitor. Maurizio Fontana, l'imprenditore su cui ha puntato il centrodestra, non arriva al 30% dei voti, mentre L'Altra Destra (il partito fondato dai fuoriusciti dalla Lega, che si è legato a Futuro Nazionale di Vannacci) viaggia attorno al 3% con il suo candidato sindaco Arturo Calligaro. Percentuali da zero virgola o poco di più per l'outsider spuntato all'ultimo momento, Salvatore Moschetto di Democrazia Sovrana Popolare (che fa riferimento a Marco Rizzo).

Sembrava impossibile un successo con le percentuali larghissime del Montagna 2 di sei anni fa, invece Mauro e il centrosinistra stanno confezionando un'altra vittoria con numeri da record, molto simili a quelli dell'ultima tornata elettorale.

Il programma dei primi 100 giorni

"Le sensazioni erano buone già alla vigilia, girando per le borgate della città", ha dichiarato Lorenzo Mauro, commentando l'esito elettorale. "Sapevamo di avere un bel progetto per Moncalieri e il voto ci ha premiato. Oggi festeggiano e da domani ci metteremo all'opera". Poi arriverà il tempo di formare la nuova squadra del governo cittadino e iniziare con il programma dei primi 100 giorni: "Daremo precedenza al mantenere il rapporto con le persone, poi partiremo con la manutenzione e la cura del quotidiano, faremo iniziare una grande stagione di eventi estivi e metteremo al centro le borgate".

Tra i primi a complimentarsi con Mauro l'ex sindaco Montagna, la consigliera regionale Laura Pompeo e il segretario metropolitano del Pd Marcello Mazzù.