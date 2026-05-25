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Politica | 25 maggio 2026, 15:35

Comunali, affluenza in calo a Moncalieri, Venaria e Alpignano

Rispetto al 2020 i tre comuni del Torinese più importanti andati alle urne registrano una netta diminuzione dei votanti

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Alle ore 15 di oggi, lunedì 25 maggio, si sono chiuse le urne anche per i 23 Comuni della provincia di Torino andati al voto per scegliere il sindaco.

Affluenza in vistoso calo a Moncalieri

Gli unici tre che superano la soglia dei 15 mila abitanti sono Moncalieri, Venaria e Alpignano. A Moncalieri, dove si sono chiusi i seggi per tutte e 54 le sezioni, il dato dell'affluenza segnala un vistoso calo rispetto al 2020, in epoca Covid. Nel settembre di sei anni fa aveva votato il 62,24% degli aventi diritto, mentre oggi si è rimasti sotto la soglia del 50%, fermandosi ad una percentuale modesta del 45,74.

Meno votanti anche a Venaria e Alpignano

Ad Alpignano l'affluenza è stata del 47,04%, anche qui in sensibile calo rispetto al 61,93 della volta precedente. Venaria, invece, il dato dei votanti dice 57,48% contro il 65,38 del 2020.

m.d.m.

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