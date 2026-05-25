Comunali, affluenza in calo a Moncalieri, Venaria e Alpignano

Alle ore 15 di oggi, lunedì 25 maggio, si sono chiuse le urne anche per i 23 Comuni della provincia di Torino andati al voto per scegliere il sindaco.

Affluenza in vistoso calo a Moncalieri

Gli unici tre che superano la soglia dei 15 mila abitanti sono Moncalieri, Venaria e Alpignano. A Moncalieri, dove si sono chiusi i seggi per tutte e 54 le sezioni, il dato dell'affluenza segnala un vistoso calo rispetto al 2020, in epoca Covid. Nel settembre di sei anni fa aveva votato il 62,24% degli aventi diritto, mentre oggi si è rimasti sotto la soglia del 50%, fermandosi ad una percentuale modesta del 45,74.

Meno votanti anche a Venaria e Alpignano

Ad Alpignano l'affluenza è stata del 47,04%, anche qui in sensibile calo rispetto al 61,93 della volta precedente. Venaria, invece, il dato dei votanti dice 57,48% contro il 65,38 del 2020.