​Cantiere notturno sulla SP 23 a Pinerolo: tratto chiuso verso Torino dal 27 maggio

A Pinerolo, per consentire la manutenzione straordinaria del piano viabile, è prevista la chiusura al transito notturna del tratto in direzione Torino della Provinciale 23 del Colle del Sestriere compreso tra lo svincolo Sestriere-Val Pellice-Cuneo al km 36+050 e lo svincolo “Sottopasso Battitore” al Km 39+800, con deviazione su percorso alternativo. La chiusura notturna sarà in vigore dalle 20 di mercoledì 27 alle 6 di giovedì 28, maggio, dalle 20 di giovedì 28 alle 6 di venerdì 29, dalle 20 di venerdì 29 alle 6 di sabato 30 maggio.