Nuovo ecografo di ultima generazione: un alleato in più nella battaglia contro i tumori al seno

In Piemonte c'è un'arma in più nella lotta contro il tumore al seno. Si tratta di un nuovo ecografo, donato al Centro Screening Prevenzione Serena da Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), e si trova al San Giovanni antica sede. Il Comitato di Torino dell'associazione che aiuta le donne nel difficile percorso di cura e prevenzione del tumore al seno ha compiuto 15 anni di attività e, per l'occasione, ha avviato una raccolta fondi. La macchina della solidarietà è andata molto più velocemente del previsto, grazie alla generosità dei donatori, e il macchinario è stato acquistato con un anno di anticipo, aiutando chi ha ricevuto un primo richiamo di controllo.

LOGIQ TOTUS R5 HDU - questo il nome del macchinario venduto da Medicalidea - serve infatti a controllare le donne che hanno effettuato il primo livello di screening e hanno bisogno di un supplemento di indagine. "Si tratta di un ecografo mammario di secondo livello - ha spiegato il dottor Vincenzo Marra, direttore della struttura complessa Senologia di screening della Città della Salute di Torino - cioè per donne che vengono richiamate allo screening, dopo che è stato visto qualcosa alla mammografia. Avere un'ecografia avanzata è importante perché potrebbe dare come negativo un risultato positivo".

Il nuovo ecografo digitale è dotato di intelligenza artificiale e garantirà standard diagnostici elevati: "Ha una sonda molto più dettagliata - ha spiegato Marra - dei programmi di ottimizzazione delle immagini avanzate, un programma di intelligenza artificiale per la caratterizzazione delle lesioni che dice quanto può essere sospetta o meno".

"Pensavamo di raggiungere la cifra necessaria il prossimo anno - ha commentato la presidente di Andos Fulvia Pedani - ma grazie alle donazioni, ai 5x1000 e allo sconto del fornitore, siamo riusciti già quest'anno".

"Questa è la grande forza che il volontariato mette in campo, uno dei tre pilastri necessari per la sanità insieme all'eccellenza e alla responsabilità dei pazienti" ha dichiarato il consigliere regionale Silvio Magliano.

"La punta di un iceberg rispetto all’attività che Andos svolge quotidianamente dentro e fuori le strutture sanitarie per l’accompagnamento delle pazienti nel delicato percorso di cura e successivamente di recupero della normalità, ma soprattutto di prevenzione. L’intelligenza artificiale è importante ma bisogna remare tutti nella stessa direzione: cittadini, sistema sanitario, istituzioni nell’obiettivo di poter garantire una guarigione rapida e senza danni fisici" è il commento di Nadia Conticelli.