A Barriera di Milano torna “Tutti SuperTerra”: la scuola si apre al territorio per promuovere l’educazione ambientale

L’Istituto comprensivo Morricone, nel quartiere Barriera di Milano, ha ospitato la terza edizione di “Tutti SuperTerra”, una giornata di attività e laboratori gratuiti dedicati ai temi dell’ambiente e della sostenibilità che ha coinvolto studenti, realtà associative e cittadinanza.

Promossa e coordinata da Eduiren, il settore educational del Gruppo Iren, l’iniziativa è nata con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della scuola come polo educativo ambientale per il territorio, offrendo a bambini e ragazzi l’opportunità di esprimersi sui temi della sostenibilità attraverso linguaggi diversi, in un contesto aperto e partecipativo.

La giornata si è articolata in due momenti: nella prima le attività sono state dedicate agli studenti dell’istituto, dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, che hanno partecipato a un ricco palinsesto di laboratori ospitati negli spazi scolastici, promossi dagli stessi studenti e da una rete di soggetti che lavorano quotidianamente sui temi della sostenibilità ambientale.

Eduiren ha portato il proprio contributo con l’attività “Volta la Carta”, un laboratorio pensato per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi dell’economia circolare e dei comportamenti responsabili. Amiat Gruppo Iren ha inoltre coinvolto studenti e studentessa in un’attività di pulizia delle aree del plesso scolastico, un’esperienza concreta di cura dell’ambiente urbano e di cittadinanza attiva.

Nel pomeriggio i cortili della scuola si sono aperti alla cittadinanza, trasformandosi in uno spazio di incontro e condivisione che ha offerto momenti di partecipazione e sensibilizzazione aperti a tutti.

All’evento “Tutti SuperTerra” hanno contribuito numerose realtà e istituzioni del territorio che lavorano quotidianamente sui temi della sostenibilità ambientale, tra cui la Fondazione Gruppo Abele, Arpa Piemonte, Atelier Heritage, l’Associazione Archeia, i Bagni Pubblici di via Agliè, le Biblioteche Civiche Torinesi, CinemAmbiente, l’Associazione Eco dalle Città, la Fondazione Oasi OMG ETS, l’Associazione Liberi Tutti, il Museo A come Ambiente e Urban Lab.