Falchera, recuperato un alloggio occupato abusivamente in via degli Abeti

Un nuovo appartamento di edilizia sociale occupato abusivamente è stato recuperato stamane nel complesso di via degli Abeti, nel quartiere Falchera, dagli agenti del reparto informativo sicurezza e integrazione della polizia locale di Torino.



L'alloggio, al primo piano dello stabile, era occupato da tempo. Sul posto, il personale Atc ha provveduto a installare porte e infissi antintrusione. Dopo i necessari interventi di ripristino, l'appartamento potrà essere messo a disposizione per nuove assegnazioni.



"Ringrazio gli agenti della polizia locale e il personale dell’Agenzia – dichiara il Presidente di Atc del Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini - per l’intervento di oggi che permette di restituire alla legalità un altro appartamento occupato abusivamente. Il nostro obiettivo resta quello di contrastare tutte le occupazioni e rimettere gli appartamenti sottratti a chi non he ha diritto a disposizione delle famiglie in lista d’attesa”.