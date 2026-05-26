Disagi per chi viaggia sulla linea Torino-Novara: la circolazione ferroviaria risulta infatti sospesa tra Settimo e Torino Stura a causa dell’investimento di una persona da parte di un treno.
Sono le forze dell'ordine che stanno portando avanti, insieme alle autorità competenti, gli accertamenti sul posto per chiarire cause e dinamica dell'incidente. Disagi alla circolazione dei convogli: è stato attivato il servizio con corse bus ed è in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale.
Dalle ore 12.10 la circolazione è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto.
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Economia e lavoro
Cronaca | 26 maggio 2026, 12:40
Ferrovie: linea Torino-Novara, circolazione sospesa tra Settimo e Torino Stura per investimento persona, poi la lenta ripresa
Sul posto le forze dell'ordine e le autorità competenti per portare avanti le verifiche e le indagini su cause e dinamica
Disagi per chi viaggia sulla linea Torino-Novara: la circolazione ferroviaria risulta infatti sospesa tra Settimo e Torino Stura a causa dell’investimento di una persona da parte di un treno.
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