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Cronaca | 26 maggio 2026, 12:40

Ferrovie: linea Torino-Novara, circolazione sospesa tra Settimo e Torino Stura per investimento persona, poi la lenta ripresa

Sul posto le forze dell'ordine e le autorità competenti per portare avanti le verifiche e le indagini su cause e dinamica

Interruzione tra Torino Stura e Settimo

Interruzione tra Torino Stura e Settimo

Disagi per chi viaggia sulla linea Torino-Novara: la circolazione ferroviaria risulta infatti sospesa tra Settimo e Torino Stura a causa dell’investimento di una persona da parte di un treno. 

Sono le forze dell'ordine che stanno portando avanti, insieme alle autorità competenti, gli accertamenti sul posto per chiarire cause e dinamica dell'incidente. Disagi alla circolazione dei convogli: è stato attivato il servizio con corse bus ed è in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale.

Dalle ore 12.10 la circolazione è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto.

redazione

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