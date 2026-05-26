Stand Up for Elisa: quarta edizione per il contest per ricordare l'attrice scomparsa

Torino si conferma la capitale della stand up comedy, con un occhio al sociale, perché ridere fa bene a tutte e tutti. Dal 18 al 21 giugno torna ‘Stand Up for Elisa’, il contest nazionale fra stand up comedians promosso dall’associazione Elisa’s Network of Love con Torino Comedy Lounge, arrivato alla sua quarta edizione.

Una vera e propria gara di stand up comedy che vedrà sfidarsi nelle prime tre serate un totale di quattordici artisti. Ciascuno di loro presenterà un monologo, di propria scrittura, della durata di dieci minuti e ogni serata premierà due fra i sette partecipanti con una somma di 200 euro ciascuno. I vincitori delle prime due gare avranno accesso alla seconda fase del concorso, la terza serata, per la finalissima. Per questa sfida è richiesto un pezzo della durata di venti minuti e il vincitore del contest riceverà un ulteriore premio di 300 euro.

La quarta e ultima serata vedrà invece sul palco, con il suo spettacolo, Velia Lalli, regina della stand up italiana e madrina della giuria.

La manifestazione, che ha come direttrice artistica l’attrice e stand up comedian torinese Giulia Cerruti, è dedicata a Elisa Van Eynde, giovane psicologa e attrice scomparsa prematuramente, e si inserisce nelle attività in campo artistico, culturale, psicologico, sociale promosse dall’Associazione Elisa’s Network of Love creata dalla mamma e dal papà di Elisa, Laura Sciolla e Frank Van Eynde. “Dopo la morte di nostra figlia – raccontano -, abbiamo cercato di trasformare il dolore in energia creativa, per far sì che i suoi sogni non andassero perduti. Con l’aiuto delle tante persone che le hanno voluto bene, abbiamo fondato l’Associazione di volontariato Elisa’s Network of Love, che porta avanti i suoi progetti”.

“Elisa – aggiunge Giulia Cerruti, grande amica e maestra di teatro di Elisa - aveva la straordinaria capacità di unire le persone, le distanze si annullavano, la gioia era di tutti. Con il contest, abbiamo cercato di ricreare questa atmosfera nell’ambiente da lei più amato: il teatro”.

La candidatura al concorso è gratuita e aperta a tutte e tutti, di ogni età e nazionalità. Per la prima fase di selezione è richiesto l’invio di un link video della durata di cinque minuti di un pezzo di stand up scritto e interpretato dal candidato, caricato tramite YouTube. La scadenza è il 4 giugno.

La giuria sarà composta da: Laura Sciolla, Frank Van Eynde, Velia Lalli, Giulia Cerruti, Claudia Piccinno e alcuni membri del Torino Comedy Lounge.

Le serate sono ad offerta libera e il ricavato sarà utilizzato per le attività dell’associazione che, tra i diversi progetti, mette anche a disposizione un appartamento per la mobilità sanitaria. Fra le altre attività dell’associazione attività con i ragazzi e le ragazze del Liceo ‘Gioberti’ per letture e presentazioni di libri per i degenti dell’hospice di Chieri nella biblioteca intitolata proprio a Elisa, eventi con gruppi Scout, collaborazione con l’istituto Tethys per la tutela dell’ambiente marino, con l’istituzione di un premio per una tesi sui cetacei, una delle grandi passioni di Elisa. E, ancora, collaborazione con SelvaticaMente Aps, associazione che promuove occasioni culturali, sociali ed educative ispirate a rispetto, meraviglia e armonia con la natura, per rinforzare il tessuto sociale e sostenere la salute psicofisica dell’individuo.