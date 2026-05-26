Adiconsum, Giovanni De Cristofaro è il nuovo presidente nazionale

Il professor Giovanni De Cristofaro è il nuovo presidente Nazionale di Adiconsum. Profondo conoscitore del diritto dei consumatori, è Professore Ordinario di Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. Nato a Brescia il 7 settembre 1971, si è laureato con 110 e lode nel 1995 discutendo una tesi sulle condizioni generali di contratto alla luce della direttiva europea 93/13/CEE.

Carriera accademica di alto livello: ricercatore (1999), professore associato (2001), straordinario (2006) e ordinario dal 2009. È stato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara (2012-2018), coordinatore del Dottorato in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali e componente di comitati scientifici di prestigiose riviste (“Le nuove leggi civili commentate”, “Rivista di diritto civile”, ecc.).

Autore di numerose monografie, commentari e saggi sul diritto dei consumatori, le pratiche commerciali scorrette, i contratti e l’armonizzazione europea. Esperto di diritto privato europeo, è uno dei massimi studiosi italiani del Codice del Consumo. De Cristofaro guiderà l’Associazione nella tutela dei diritti dei cittadini in un contesto economico e tecnologico in rapida evoluzione.

A completamento della nuova squadra di vertice, sono stati nominati i nuovi componenti dell’Ufficio di Presidenza Ewa Blasik e Paolo Acciai. Adiconsum ringrazia il Presidente uscente Carlo De Masi, e la precedente Segreteria con Pierpaola Pietrantozzi e Andrea Di Palma, per l’impegno profuso negli anni e augura alla nuova squadra un proficuo lavoro al servizio dei consumatori italiani.

“Un grazie a Carlo De Masi, capace, in questi anni complessi, di mantenere salda l’unità dell’Associazione, rafforzandone il radicamento territoriale e consolidandone autorevolezza e capacità progettuale", queste le parole della Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, che con il Segretario Confederale, Giorgio Graziani, ha partecipato a questa giornata importante per l’Associazione dei Consumatori.