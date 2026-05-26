 / S. Salvario / Lingotto

S. Salvario / Lingotto | 26 maggio 2026, 12:37

Circoscrizione 8, il calendario di giugno anima il giardino Anglesio

Quattro appuntamenti tra laboratori, passeggiate e cultura sociale

Il giardino Anglesio

Il giardino Anglesio

Un mese di appuntamenti tra natura, cultura e partecipazione. Il giardino Anglesio si prepara a diventare uno dei centri della vita di quartiere per il mese di giugno, con un calendario di eventi che unisce laboratori, passeggiate e momenti di incontro aperti ai cittadini.

Le iniziative, raccolte nel programma “Giugno ad Anglesio”, nascono dalla collaborazione tra Circoscrizione 8 e Madama Chiosco, insieme alle realtà associative e ai soggetti che quotidianamente animano lo spazio verde compreso tra via Madama Cristina 106, corso Dante e via Giotto.

Il calendario degli appuntamenti

Il programma si apre il 5 giugno alle 10 con “Giovani Scienziati in Erba”, un laboratorio dedicato ai più piccoli. L’evento del 9 giugno alle 10.30 sarà invece una passeggiata urbana dal Giardino Anglesio fino all’Imbarchino, con un percorso pensato per valorizzare il collegamento tra spazi verdi e aree di socialità cittadina.

Il 13 giugno alle 15 è in programma “Voci del carcere”, un momento di riflessione e racconto che intreccia esperienze e testimonianze, mentre il 23 giugno alle 15 si terrà una passeggiata fino a Spazio Anch’io, altro punto di riferimento per le attività di quartiere.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium