Circoscrizione 8, il calendario di giugno anima il giardino Anglesio

Un mese di appuntamenti tra natura, cultura e partecipazione. Il giardino Anglesio si prepara a diventare uno dei centri della vita di quartiere per il mese di giugno, con un calendario di eventi che unisce laboratori, passeggiate e momenti di incontro aperti ai cittadini.

Le iniziative, raccolte nel programma “Giugno ad Anglesio”, nascono dalla collaborazione tra Circoscrizione 8 e Madama Chiosco, insieme alle realtà associative e ai soggetti che quotidianamente animano lo spazio verde compreso tra via Madama Cristina 106, corso Dante e via Giotto.

Il calendario degli appuntamenti

Il programma si apre il 5 giugno alle 10 con “Giovani Scienziati in Erba”, un laboratorio dedicato ai più piccoli. L’evento del 9 giugno alle 10.30 sarà invece una passeggiata urbana dal Giardino Anglesio fino all’Imbarchino, con un percorso pensato per valorizzare il collegamento tra spazi verdi e aree di socialità cittadina.

Il 13 giugno alle 15 è in programma “Voci del carcere”, un momento di riflessione e racconto che intreccia esperienze e testimonianze, mentre il 23 giugno alle 15 si terrà una passeggiata fino a Spazio Anch’io, altro punto di riferimento per le attività di quartiere.