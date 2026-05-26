Anaao Assomed, il Congresso Regionale Piemonte ha eletto il nuovo segretario regionale

Sarà Valerio Tomaselli a guidare per i prossimi quattro anni la Segreteria Regionale di Anaao Assomed Piemonte. Succede a Chiara Rivetti, che conclude i due mandati previsti dallo Statuto per la carica regionale e lascia un Sindacato vitale e motivato.

Il Dottor Tomaselli, 56 anni, medico pneumologo presso l’Ospedale di Asti, già Componente della Segreteria Regionale, della Commissione Contratto Nazionale, Consigliere Nazionale e Segretario Aziendale, vanta una profonda conoscenza delle tematiche sindacali e una consolidata esperienza contrattuale.

Tomaselli assume la guida del principale Sindacato dei Dirigenti Medici e Sanitari del Piemonte, che si conferma un’Organizzazione forte, propositiva e che negli ultimi quattro anni ha visto gli iscritti passare da 2.265 a 3.180.

“Mi appresto a guidare per i prossimi 4 anni il più rappresentativo Sindacato di categoria che nonostante le difficoltà in cui verte il SSN ha visto una costante crescita degli iscritti, frutto del lavoro effettuato dai miei predecessori e da tutti i Segretari Aziendali. Oggi più che mai è importante dare valore e voce ai Dirigenti Medici e Sanitari attraverso il Sindacato; viviamo una stagione difficile per il SSN, che mette a dura prova i professionisti della Sanità. Il nostro compito è vigilare affinché vengano rispettate le regole e contribuire a creare migliori condizioni di lavoro. Il benessere organizzativo è la base imprescindibile per prevenire conflitti, fughe dal SSN e garantire adeguata qualità della vita privata extra lavorativa. Professionisti più numerosi, riposati e gratificati dal loro lavoro generano una migliore qualità delle prestazioni erogate", dice Tomaselli. "Investire nella Sanità si può e si deve, l’investimento in Sanità non è a fondo perduto; oltre a garantire una migliore qualità di vita e prevenzione, è un moltiplicatore di benessere economico. Il rapporto FNOMCEO-CENSIS del 2023 dimostra con rigore matematico come ogni euro investito in Sanità genera per “l’Azienda” Italia un valore di produzione di 1,84 euro. Investire in Sanità significa anche investire nella sicurezza dei luoghi di lavoro diventati tristemente teatro di gratuite aggressioni verso gli operatori, investire in formazione significa anche risparmiare in esiti e costi. Auguro buon lavoro a tutti i Segretari Aziendali ed alle nuove leve.”