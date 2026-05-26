Giornata Mondiale Senza Tabacco: le iniziative organizzate a Beinasco e dall'Asl To3

Il 31 maggio ricorre la Giornata Mondiale Senza Tabacco, indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1988 con l’obiettivo di sensibilizzare sugli effetti che il fumo di sigaretta convenzionale produce sulla salute. Il tema di quest’anno è “Svelare l’appeal: contrastare la dipendenza da nicotina e tabacco”, scelto dall’OMS per svelare come le multinazionali del tabacco continuino a rinnovare l’estetica dei propri prodotti per renderli appetibili alle nuove generazioni, in particolare bambini e adolescenti, riuscendo così a eludere le normative globali sul controllo del fumo.

8 milioni di decessi ogni anno

L’OMS identifica il fumo di tabacco come una delle principali cause di morte evitabile a livello globale. Ogni anno provoca circa 8 milioni di decessi, di cui oltre un milione dovuti all’esposizione al fumo passivo. Il consumo di tabacco è inoltre associato a numerose patologie, tra cui malattie respiratorie croniche, tumori (in particolare a polmoni, cavo orale, laringe ed esofago) e malattie cardiovascolari. L’inizio del consumo avviene spesso in giovane età: la maggior parte dei fumatori inizia prima dei 18 anni, e una quota significativa anche prima dei 15. A livello internazionale, milioni di adolescenti tra i 13 e i 15 anni fanno uso di prodotti contenenti nicotina.

Secondo i dati più recenti del progetto ESPAD, in Italia il consumo di tabacco e nicotina tra i giovani resta elevato. Negli ultimi anni si è registrato un aumento dell’uso di sigarette elettroniche e dispositivi alternativi, spesso utilizzati insieme o in sostituzione delle sigarette tradizionali. Tra i ragazzi tra i 15 e i 19 anni, circa uno su cinque dichiara un consumo regolare. Questo fenomeno rappresenta una criticità per la salute pubblica. I prodotti senza combustione sono spesso percepiti come meno dannosi, ma i loro effetti a lungo termine non sono ancora del tutto chiari.

Tutte le iniziative dell’Asl To3

In occasione dell’edizione 2026, in linea con gli obiettivi della campagna, gli ambulatori per il tabagismo dell’Asl To3 hanno promosso diverse iniziative di prevenzione e informazione.

Mercoledì 27 maggio – Open Day (dalle 13 alle 16)

Nei poliambulatori dell’Asl To3 protagonisti dell’iniziativa, personale sanitario qualificato ed esperto dei centri per il trattamento del tabagismo sarà disponibile per un confronto diretto.

I cittadini potranno ricevere informazioni sui percorsi per smettere di fumare, conoscere i servizi attivi sul territorio e approfondire i danni del fumo, con particolare attenzione ai nuovi stili di consumo.

Tra i punti di incontro anche quello di Beinasco, in Viale Fornaci 4

In tutto il territorio dell’Asl To3, gli ambulatori per il tabagismo restano sempre comunque accessibili gratuitamente e senza necessità di impegnativa medica, offrendo supporto e informazioni ai cittadini interessati a intraprendere un percorso di cessazione del fumo.

Giovedì 28 maggio

È previsto un webinar dal titolo “Svapare (NON) fa male” dedicato alla sigaretta elettronica e ai nuovi stili di consumo tra i giovani e agli interventi di prevenzione. L’incontro si terrà dalle 18 alle 19,30 ed è rivolto a insegnanti, genitori, educatori e operatori sanitari che, per il loro ruolo, si relazionano con adolescenti e preadolescenti. Sono previsti di gli interventi di: Alda Cosola, psicologa psicoterapeuta responsabile della Promozione della Salute, che si concentrerà su “Promuovere la salute a scuola”; Daniele Pini dirigente responsabile del Ser.D che parlerà de “I rischi per la salute correlati all’uso dell’e-cig: cosa sappiamo?”; Tiziana Cuomo infermiera del Ser.D che tratterà “Nicotina 2.0: come cambia il consumo tra i ragazzi e il ruolo del marketing”; Francesca Ivaldi educatore professionale del Ser.D che interverrà su “Parliamo di numeri: una fotografia degli stili di consumo tra i giovani” e “Svapo è un’esca. Usa la testa. Campagna di sensibilizzazione Asl To3” e Rosanna Silvestro educatore professionale del Ser.D che proporrà “Smettere di fumare di può. I CTT del territorio dell’Asl To3”.

Per ulteriori informazioni: 011 9764425