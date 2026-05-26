Strada del Colle delle Finestre e dell’Assietta: aperture graduali

Con la consueta gradualità, collegata all’imminenza della stagione estiva, in Val Chisone inizia la riapertura delle strade provinciali di alta quota. Terminata la rimozione della neve residua e la sistemazione del piano viabile, da sabato 30 maggio riapre al traffico il tratto misto asfaltato-sterrato della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre da Pian dell’Alpe al km 21+130 a Pra Catinat al Km 28+650. Tale tratto comprende un suggestivo percorso a mezza costa che tocca il Forte Serre Marie e si snoda tra gli alpeggi ad una quota che oscilla tra i 1700 e i 1800 metri. Sempre da sabato 30 maggio viene riaperto al traffico il breve tratto asfaltato della Provinciale 173 del Colle dell’Assietta che va dal bivio con la strada comunale Usseaux-Balboutet al Km 33+150 all’incrocio con la Provinciale 172 a Pian dell’Alpe al Km 35+090.

La Strada Provinciale 173 del Colle dell'Assietta nel tratto sterrato di alta quota viene invece riaperta in linea di massima ad inizio luglio, ma la data esatta dipende dalla situazione che viene riscontrata dalla Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino dopo lo scioglimento della neve e dipende dai lavori di ripristino eventualmente necessari. La chiusura invernale è ufficialmente prevista dal 1° novembre 2025 al 30 giugno 2026, salvo proroghe dovute alle condizioni della strada e ai lavori necessari per ripristinare la circolazione in sicurezza. Dai primi sopralluoghi non sono emerse particolari criticità e nella seconda settimana di giugno inizieranno le operazioni di manutenzione ordinaria, eseguite dai cantonieri del Circolo di Perosa Argentina e dagli operatori muniti di pala meccanica gommata che fanno capo al Centro Mezzi Meccanici della Città metropolitana. L’obiettivo delle operazioni è di garantire la percorribilità in sicurezza dei 36 chilometri interamente sterrati della Provinciale 173, di cui circa 7 di competenza del Comune di Sestriere e 29 della Città metropolitana. La S.P. 173 resterà aperta dal 1° luglio al 31 ottobre, salvo emergenze causate dal maltempo o nevicate precoci che dovessero rendere insicura la circolazione. Trattandosi di una carreggiata sterrata, saranno in vigore il limite di velocità di 30 km orari, il divieto di sorpasso e di sosta al di fuori dei parcheggi segnalati. Il transito è vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e di larghezza superiore a 2 metri. È prevista la totale chiusura al traffico motorizzato dalle 9 alle 17 nelle giornate del mercoledì e del sabato nei mesi di luglio e agosto, salvo una deroga in occasione della Festa del Piemonte, che nel 2026 è in programma sabato 18 e domenica 19 luglio.