Linea 9, la protesta dei cittadini: “Tram strapieno tra Bernini e largo Borgaro”

Affollamenti e mezzi strapieni. È la segnalazione che arriva da un cittadino, Salvatore, che punta il dito contro le condizioni della linea tramviaria 9 nella fascia oraria del tardo pomeriggio, in particolare nel tratto tra piazza Bernini e largo Borgaro.

Secondo quanto riportato, il problema si presenterebbe con maggiore frequenza dalle 17 in poi, quando il flusso di passeggeri in uscita da scuole, uffici e attività commerciali aumenta sensibilmente.

Criticità concentrate tra Bernini e largo Borgaro

Il tratto più critico individuato è quello compreso tra piazza Bernini e largo Borgaro, dove si concentrerebbe la maggior parte dei disagi. In questa fascia urbana, la linea 9 rappresenta uno dei principali collegamenti verso i quartieri Barriera Lanzo e Madonna di Campagna e, proprio per questo, risulta particolarmente esposta ai picchi di domanda nelle ore di punta.

Dal territorio arriva quindi una richiesta chiara: aumentare la frequenza o rafforzare il servizio nelle fasce orarie più critiche.

Numero verde Gtt

Per problemi è possibile contattare il numero verde Gtt 800-019152: può essere utilizzato solo da chi chiama da rete fissa, senza alcun addebito. Chi chiama da rete mobile deve comporre il numero 011-0672000: il costo della chiamata dipende dalla tariffa sottoscritta con il proprio operatore telefonico.

Il servizio del Contact Center è attivo 24 ore su 24 (con operatori dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 19,30 e con risposta automatica nelle restanti fasce orarie e la domenica). Per chiedere una informazione, inoltrare una segnalazione o un reclamo è possibile anche utilizzare il form di assistenza https://www.gtt.to.it/crm/#/assistenza.