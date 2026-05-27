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Cronaca | 27 maggio 2026, 09:50

A Poirino lutto cittadino per i funerali di Muriel Oddenino, la biologa morta durante un'immersione nelle Maldive

Il sindaco Nicholas Padalino annuncia il cordoglio della comunità. Conclusa l'autopsia per chiarire le cause del decesso

A Poirino lutto cittadino per i funerali di Muriel Oddenino, la biologa morta durante un'immersione nelle Maldive

Venerdì sarà una giornata di lutto cittadino a Poirino, nel torinese, dove si terranno i funerali di Muriel Oddenino, la giovane biologa scomparsa a seguito di un'immersione subacquea alle Maldive.

Come riportato dall'agenzia di stampa Adnkronos, l'annuncio è stato dato sui canali social dal sindaco Nicholas Padalino, che ha dichiarato: «A nome della comunità poirinese si stringe al cordoglio della famiglia e di tutti i cari di Muriel».

Nel frattempo, nella giornata di ieri è stata conclusa l'autopsia sul corpo della giovane. Si attendono ora gli esiti degli esami autoptici per fare chiarezza sulle cause che hanno provocato il decesso.

Daniele Caponnetto

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