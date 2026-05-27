Danneggia otto auto in sosta a bottigliate: arrestato un 26enne a Moncalieri

Ha svegliato i residenti della zona tra Piazza Bengasi e via Corradino a suon di urla e vetri infranti, danneggiando otto auto in sosta prima di essere fermato dalla Polizia. Protagonista della vicenda, avvenuta nei giorni scorsi a Moncalieri, è un cittadino nigeriano di 26 anni, arrestato con l'accusa di danneggiamento aggravato e denunciato per porto abusivo di armi.

I fatti si sono svolti durante la notte, quando gli agenti di una volante in transito sono stati allertati dagli abitanti del quartiere, svegliati dai rumori provenienti dalla strada. L'uomo, che si trovava in un evidente stato di alterazione psicofisica, è stato intercettato dai poliziotti mentre si dirigeva verso i Giardini Battistini tenendo ancora delle bottiglie di vetro tra le mani.

Durante la successiva perquisizione gli agenti hanno scoperto che il giovane nascondeva anche un taglierino con una lama di 15 centimetri, un cacciavite e una lametta.

Nel frattempo, i controlli effettuati lungo le vie limitrofe hanno permesso di ricostruire l'esatta entità dei danni: otto vetture parcheggiate presentavano i parabrezza e i finestrini completamente in frantumi. Secondo quanto accertato, il ventiseienne ha colpito i veicoli lanciando bottiglie di vetro che aveva recuperato poco prima dai cestini dei rifiuti della zona.

L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare dell'obbligo di firma.