“Salotto del Sabato Sera”, a Torino la fitness night tra sport e benessere

Con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e della Circoscrizione 5, torna la terza edizione de “Il Salotto del Sabato Sera”, che sabato 30 maggio 2026 alle 21 si trasformerà in una vera e propria “fitness night” dedicata al movimento e al benessere. L’iniziativa si svolgerà presso la Scuola di Danza da Renè - L’Araba Fenice Evergreen, in via Caselette 13D, con ingresso da via Pianezza 79.

Una serata tra sport e partecipazione

L’evento, che rientra nel più ampio contenitore del Centro di incontro per cultura, sport, benessere e tempo libero, si presenta come un appuntamento che unisce attività fisica, socialità e intrattenimento. Il patrocinio degli enti locali conferma il sostegno istituzionale a iniziative che promuovono stili di vita attivi e momenti di aggregazione sul territorio.

La partecipazione è gratuita ma su prenotazione obbligatoria.

Fitness e musica: il palco diventa palestra collettiva

Per circa due ore la sala teatro L’Araba Fenice sarà trasformata in uno spazio dinamico, dove la lezione di fitness si intreccerà con musica e performance guidate da Renè Cosenza.

Il programma prevede diverse fasi di attività fisica: esercizi di tonificazione con pesetti, sessioni dedicate agli addominali, attività di step e un finale collettivo tra aerobica e zumba. L’obiettivo è quello di costruire un’esperienza immersiva, capace di coniugare allenamento e spettacolo.