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Eventi | 27 maggio 2026, 11:58

“Salotto del Sabato Sera”, a Torino la fitness night tra sport e benessere

Spazio ad aerobica, zumba e attività di gruppo guidate da Renè Cosenza

Dalla danza al fitness, torna la terza edizione del salotto sportivo

Dalla danza al fitness, torna la terza edizione del salotto sportivo

Con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e della Circoscrizione 5, torna la terza edizione de “Il Salotto del Sabato Sera”, che sabato 30 maggio 2026 alle 21 si trasformerà in una vera e propria “fitness night” dedicata al movimento e al benessere. L’iniziativa si svolgerà presso la Scuola di Danza da Renè - L’Araba Fenice Evergreen, in via Caselette 13D, con ingresso da via Pianezza 79.

Una serata tra sport e partecipazione

L’evento, che rientra nel più ampio contenitore del Centro di incontro per cultura, sport, benessere e tempo libero, si presenta come un appuntamento che unisce attività fisica, socialità e intrattenimento. Il patrocinio degli enti locali conferma il sostegno istituzionale a iniziative che promuovono stili di vita attivi e momenti di aggregazione sul territorio.

La partecipazione è gratuita ma su prenotazione obbligatoria.

Fitness e musica: il palco diventa palestra collettiva

Per circa due ore la sala teatro L’Araba Fenice sarà trasformata in uno spazio dinamico, dove la lezione di fitness si intreccerà con musica e performance guidate da Renè Cosenza.

Il programma prevede diverse fasi di attività fisica: esercizi di tonificazione con pesetti, sessioni dedicate agli addominali, attività di step e un finale collettivo tra aerobica e zumba. L’obiettivo è quello di costruire un’esperienza immersiva, capace di coniugare allenamento e spettacolo.

Dalla danza al fitness, torna la terza edizione del salotto sportivo

Dalla danza al fitness, torna la terza edizione del salotto sportivo

Redazione

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