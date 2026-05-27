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Regione | 27 maggio 2026, 15:33

Cinque funzionari del Consiglio “diplomati” in scienza e tecnica della legislazione

Consegnati gli attestati del corso “Mario D’Antonio”: “Competenze fondamentali per migliorare il lavoro dell’Assemblea”

La consegna dei diplomi

La consegna dei diplomi

L’Ufficio di presidenza ha consegnato oggi a cinque funzionari del Consiglio regionale il diploma di frequenza con merito al Corso di scienza e tecnica della legislazione “Mario D’Antonio”, organizzato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome tramite l’Istituto per la Documentazione e gli Studi legislativi (ISLE), da decenni punto di riferimento per lo studio delle dinamiche parlamentari e legislative.

I funzionari che hanno partecipato al corso online di specializzazione sono Gelsomina Agricola, Silvia Carpignano, Antonella Marangi, Alberto Racca e Ludovico Sorella.

Nel ringraziarli per l’impegno profuso, il presidente Davide Nicco ha sottolineato l’importanza di disporre di tecnici della legislazione sempre più preparati per il buon funzionamento dei lavori del Consiglio. Similmente, gli altri componenti dell’Udp presenti, ovvero i vicepresidenti Franco Graglia, Domenico Ravetti e i consiglieri segretari Valentina Cera e Salvatore Castello si sono complimentati e hanno riconosciuto che l’arricchimento e la specializzazione professionale appena compiuta dai dipendenti porterà beneficio anche all’Ente e ai cittadini complessivamente.

Comunicato stampa

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