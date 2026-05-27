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Scuola e formazione | 27 maggio 2026, 11:26

Scuola, dalla UE fondi per gli asili: Torino investe sugli spazi educativi

La Giunta approva il finanziamento per ambienti innovativi e inclusivi

Via Pietro Giuria (foto d'archivio)

Via Pietro Giuria (foto d'archivio)

La Città di Torino ha ottenuto un finanziamento di 464mila euro, nell’ambito dei fondi strutturali europei gestiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati ai poli dell’infanzia 0-6 di via Verolengo 29 e via Pietro Giuria 43. L'investimento punta a rafforzare e migliorare l’offerta educativa per la fascia da zero a sei anni attraverso la realizzazione di ambienti scolastici innovativi, inclusivi e funzionali a una didattica laboratoriale e partecipativa.

La delibera relativa alla presa d'atto dell'ammissione della Città al finanziamento ministeriale è stata approvata nel corso della seduta di ieri della Giunta comunale su proposta dell’assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno.

"Ottenere i finanziamenti per arredare i nostri due poli per l'infanzia rappresenta una grande soddisfazione per la città, ma soprattutto è un ulteriore tassello che portiamo all'interno di tutto il lavoro che portiamo avanti da tempo sull’edilizia scolastica e sui servizi educativi - dichiara Carlotta Salerno -. Seguiamo con convinzione la teoria secondo cui lo spazio è concepito come terzo maestro, fondamentale per la crescita di bambine e bambini. Investire negli spazi dell’infanzia significa intervenire sul presente e sul futuro della comunità, con la possibilità per le famiglie di contare non solo su ambienti sicuri, moderni e accoglienti, ma pensati appositamente per migliorare la qualità dell'apprendimento”.

Il contributo rientra nell’ambito dell’avviso pubblico emanato il 3 febbraio 2026 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finalizzato a sostenere interventi per l’innovazione degli spazi educativi destinati alla fascia 0-6 anni.

La Città di Torino aveva presentato la propria candidatura il 13 febbraio scorso con un progetto dedicato ai due nuovi poli dell’infanzia, realizzati grazie agli investimenti infrastrutturali del Pnrr - Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 “Piano asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, rispettivamente con 3,3 milioni di euro per il polo di via Pietro Giuria e 3 milioni per quello di via Verolengo.

Il finanziamento ottenuto consentirà ora di completare il quadro degli interventi attraverso la fornitura di arredi didattici innovativi per entrambi i poli, dove i lavori si avviano alla fase conclusiva, rendendo gli spazi pienamente pronti e funzionali in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico. Gli arredi contribuiranno alla creazione di ambienti educativi moderni, flessibili e orientati al benessere, alla crescita e all’apprendimento delle bambine e dei bambini.

Comunicato stampa

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