Scuola, dalla UE fondi per gli asili: Torino investe sugli spazi educativi

La Città di Torino ha ottenuto un finanziamento di 464mila euro, nell’ambito dei fondi strutturali europei gestiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati ai poli dell’infanzia 0-6 di via Verolengo 29 e via Pietro Giuria 43. L'investimento punta a rafforzare e migliorare l’offerta educativa per la fascia da zero a sei anni attraverso la realizzazione di ambienti scolastici innovativi, inclusivi e funzionali a una didattica laboratoriale e partecipativa.

La delibera relativa alla presa d'atto dell'ammissione della Città al finanziamento ministeriale è stata approvata nel corso della seduta di ieri della Giunta comunale su proposta dell’assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno.

"Ottenere i finanziamenti per arredare i nostri due poli per l'infanzia rappresenta una grande soddisfazione per la città, ma soprattutto è un ulteriore tassello che portiamo all'interno di tutto il lavoro che portiamo avanti da tempo sull’edilizia scolastica e sui servizi educativi - dichiara Carlotta Salerno -. Seguiamo con convinzione la teoria secondo cui lo spazio è concepito come terzo maestro, fondamentale per la crescita di bambine e bambini. Investire negli spazi dell’infanzia significa intervenire sul presente e sul futuro della comunità, con la possibilità per le famiglie di contare non solo su ambienti sicuri, moderni e accoglienti, ma pensati appositamente per migliorare la qualità dell'apprendimento”.

Il contributo rientra nell’ambito dell’avviso pubblico emanato il 3 febbraio 2026 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finalizzato a sostenere interventi per l’innovazione degli spazi educativi destinati alla fascia 0-6 anni.

La Città di Torino aveva presentato la propria candidatura il 13 febbraio scorso con un progetto dedicato ai due nuovi poli dell’infanzia, realizzati grazie agli investimenti infrastrutturali del Pnrr - Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 “Piano asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, rispettivamente con 3,3 milioni di euro per il polo di via Pietro Giuria e 3 milioni per quello di via Verolengo.

Il finanziamento ottenuto consentirà ora di completare il quadro degli interventi attraverso la fornitura di arredi didattici innovativi per entrambi i poli, dove i lavori si avviano alla fase conclusiva, rendendo gli spazi pienamente pronti e funzionali in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico. Gli arredi contribuiranno alla creazione di ambienti educativi moderni, flessibili e orientati al benessere, alla crescita e all’apprendimento delle bambine e dei bambini.